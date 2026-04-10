Доплати у Вінницькій області нараховуються автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду, проте варто знати, хто може їх отримати.

Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області нараховуються у вигляді вікових надбавок, які доступні для частини українців, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в ПФУ.

Йдеться про щомісячну фінансову підтримку, яка призначається після досягнення певного віку та збільшується кожні п’ять років за умови виконання встановлених вимог.

Такі доплати у Вінницькій області нараховуються автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду для їх оформлення не потрібно. Розмір надбавки залежить від віку пенсіонера: особи віком 70–74 роки отримують 300 гривень, 75–79 років — 456 гривень, а громадяни від 80 років — 570 гривень щомісяця.

При цьому варто враховувати, що ці виплати не підсумовуються. Після досягнення наступної вікової категорії встановлюється новий розмір надбавки, а попередній не додається.

Водночас для отримання вікової доплати передбачено певні обмеження. Зокрема, якщо розмір основної пенсії перевищує 10 340,35 гривні, така доплата не нараховується. Крім того, навіть після проведення індексації ці виплати залишаються фіксованими, тобто їхній розмір не змінюється разом із підвищенням пенсій.

Особливу увагу варто звернути на порядок нарахування надбавки у місяць, коли пенсіонер досягає відповідного віку. Виплата починає діяти не з початку місяця, а саме з дня народження. Якщо ця дата припадає на перше число, людина отримує повну суму за весь місяць. У випадку, коли день народження, наприклад, 20 числа, у перший місяць буде нарахована лише частина доплати — відповідно до кількості днів після досягнення необхідного віку.

Надалі доплата нараховується у повному обсязі щомісяця разом із основною пенсією.

