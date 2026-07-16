Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне і в Дніпрі.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області продовжують пропонувати власники приватних будинків, які готові тимчасово прихистити людей, що були змушені залишити свої домівки через війну, повідомляє Politeka.

Серед актуальних варіантів є пропозиції у Кривому Розі, Самарівському районі та Дніпрі. Умови проживання відрізняються залежно від конкретної адреси, однак усі оголошення передбачають безоплатне розміщення.

У Кривому Розі переселенцям пропонують невеликий будинок із двома кімнатами, розрахований на двох осіб. Перевагу надають матері з донькою. Оселя обладнана ванною кімнатою, бойлером, центральною каналізацією, пральною машиною та необхідною побутовою технікою.

Господарі зазначають, що проживання разом із комунальними витратами буде безкоштовним. Майбутнім мешканцям потрібно лише проживати поруч із літньою жінкою, яка не потребує постійного догляду.

Ще одну пропозицію можна знайти у селі Вільне Самарівського району. Там готові надати окрему кімнату в трикімнатному будинку з газопостачанням, водою, літньою кухнею та присадибною ділянкою. Власники шукають людину або жінку поважного віку, яка за потреби допомагатиме літній родичці у повсякденних справах.

Крім того, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне і в Дніпрі. Там пропонують окрему кімнату у приватному будинку з необхідними побутовими умовами та можливістю харчування. Натомість від мешканця очікують допомоги по господарству за попередньою домовленістю.

Перед заселенням рекомендують уточнювати всі умови проживання, можливий термін перебування та інші важливі деталі. Також варто регулярно переглядати нові оголошення, адже перелік доступних варіантів постійно змінюється.

Джерело: Допомагай

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