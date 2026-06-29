Саме за цим принципом розподіляється безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській областіі.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області передбачає тимчасову підтримку переселенців, повідомляє Politeka.

У Дніпропетровському регіоні діє програма державної допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які були змушені залишити власні домівки через війну. Йдеться про надання тимчасового помешкання людям та родинам, що опинилися без безпечного місця проживання.

Оселю надають за фактичним місцем перебування строком до одного року. Якщо самостійно знайти інший варіант не вдається, термін користування можуть продовжити після повторної оцінки ситуації.

Норма житлової площі становить щонайменше шість квадратних метрів на одну людину. Рішення ухвалюють за результатами бальної системи, яка дозволяє визначити рівень потреби та соціальну вразливість заявників. Саме за цим принципом розподіляється безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській областіі.

Переважне право мають багатодітні родини, сім’ї з неповнолітніми, вагітні жінки, особи з втратою працездатності, а також люди пенсійного віку, чиє майно було зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок бойових дій.

Програма передбачає базові умови для життя: безпечні приміщення, доступ до кухні та можливість самостійного ведення побуту. Також надається супровід у питаннях соціальної адаптації на новому місці.

Щоб скористатися підтримкою, переселенцям необхідно стати на облік у центрі надання адміністративних послуг, органі місцевого самоврядування або районній державній адміністрації. Після подання документів формується персональна справа та присвоюється індивідуальний номер для подальшої ідентифікації під час розподілу житлового фонду.

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