Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно и в Днепре.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области продолжают предлагать владельцы частных домов, которые готовы временно приютить людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, сообщает Politeka.

Среди актуальных вариантов есть предложения в Кривом Роге, Самаровском районе и Днепре. Условия проживания отличаются в зависимости от конкретного адреса, однако все объявления предусматривают бесплатное размещение.

В Кривом Роге переселенцам предлагают небольшой дом с двумя комнатами, рассчитанный на двух человек. Предпочтение отдают матери с дочерью. Дом оборудован ванной комнатой, бойлером, центральной канализацией, стиральной машиной и необходимой бытовой техникой.

Хозяева отмечают, что проживание вместе с коммунальными расходами будет бесплатным. Будущим жителям нужно только проживать рядом с пожилой женщиной, которая не нуждается в постоянном уходе.

Еще одно предложение можно найти в селе Вольное Самаровского района. Там готовы предоставить отдельную комнату в трехкомнатном доме с газоснабжением, водой, летней кухней и приусадебным участком. Владельцы ищут человека или женщину почтенного возраста, которая при необходимости будет помогать пожилой родственнице в повседневных делах.

Кроме того, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно и в Днепре. Там предлагается отдельная комната в частном доме с необходимыми бытовыми условиями и возможностью питания. От жителя ждут помощи по хозяйству по предварительной договоренности.

Перед заселением рекомендуется уточнять все условия проживания, возможный срок пребывания и другие важные детали. Также следует регулярно просматривать новые объявления, ведь перечень доступных вариантов постоянно меняется.

Источник: Допомагай

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