Право на доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області поширюється на частину літніх людей.

Деякі пенсіонери Дніпропетровської області можуть збільшити розмір пенсії завдяки спеціальній доплаті за особливі заслуги перед Україною, повідомляє Politeka.net.

Така державна підтримка, зокрема, передбачена для багатодітних матерів. Українське законодавство не встановлює окремої пенсії для жінок, які виховали багатодітну родину. Натомість вони мають право оформити щомісячну доплату за особливі заслуги перед державою.

У Пенсійному фонді України наголошують, що претендувати на цю виплату можуть матері, які народили та виховали до шестирічного віку не менше п'яти дітей. Право на доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області поширюється як на жінок, які виховували рідних дітей, так і на тих, хто офіційно усиновив їх.

У деяких випадках отримувачем доплати може стати батько. Це можливо, якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, а чоловік самостійно займався вихованням дітей.

Розмір надбавки залежить від кількості дітей і визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень, тому передбачені такі суми щомісячних виплат:

за п'ятьох — 908,25 грн (35%);

за шістьох — 934,20 грн (36%);

за сімох — 960,15 грн (37%);

за вісьмох — 986,10 грн (38%);

за дев'ятьох — 1 012,05 грн (39%);

за десятьох і більше — 1 038 грн (40%).

Оформлення цієї доплати у Дніпропетровській області здійснюється лише за заявою. Для цього необхідно особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України та подати відповідний пакет документів. Без звернення громадянина виплата не призначається.

Крім того, закон передбачає, що після смерті особи, яка отримувала надбавку за особливі заслуги перед Україною, частина цієї суми може бути врахована під час призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

Розмір такої виплати залежить від кількості непрацездатних членів сім'ї. Якщо право на пенсію має одна непрацездатна особа, вона отримуватиме 70% від належної надбавки. Якщо ж таких осіб двоє або більше, виплата становитиме 90% від суми доплати.

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