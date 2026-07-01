Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області у цьому контексті пояснюють поєднанням внутрішніх аграрних факторів та нерівномірного імпортного покриття.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області виник на тлі змін у картопляному сегменті, де одночасно присутні залишки минулого врожаю та імпортні партії з вищою ціною, що створює неоднорідну ринкову картину, передає Politeka.

Учасники ринку відзначають різницю у формуванні вартості залежно від походження продукції.

Наразі українські господарства відпускають картоплю зі сховищ по 5–11 гривень за кілограм. Торік у цей самий період ціни трималися в діапазоні 13–23 гривень, що пояснюється більшим обсягом збору та сезонною специфікою пропозиції.

Погодні умови також вплинули на якість урожаю. Частина бульби втратила товарний вигляд, через що розподіл між доступними запасами та попитом став нерівномірним.

У торговельних мережах дедалі помітніше з’являється імпортна продукція. Її вартість може сягати приблизно 90 гривень за кілограм, тому вона залишається малодоступною для масового споживача.

Аналітики вважають нинішній період перехідним. Запаси старого врожаю поступово зменшуються, тоді як нові партії ще не досягли рівня, достатнього для стабілізації ринку.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області у цьому контексті пояснюють поєднанням внутрішніх аграрних факторів та нерівномірного імпортного покриття, що впливає на загальну пропозицію в торгових мережах.

Представники роздрібної торгівлі не виключають подальших коливань вартості. На ситуацію додатково впливають зменшення складських залишків, споживча активність і потреби переробного сектору.

Подальша динаміка залежатиме від надходження нового врожаю, логістичних можливостей та балансу між попитом і пропозицією на внутрішньому ринку.

Джерело: ТСН

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Дніпрі: що перевірити, якщо виплати раптово зникли