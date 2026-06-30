Розмір грошової одноразової допомоги у Дніпропетровській області залежить від категорії пенсіонера.

Більшість отримувачів одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності для пенсіонерів у Дніпропетровській області отримають виплати автоматично, повідомляє Politeka.net.

Нарахування здійснюється у беззаявному порядку. Водночас частині громадян необхідно самостійно подати заяву для призначення коштів. Йдеться про осіб, які не є пенсіонерами, не отримують житлову субсидію, не користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг і не перебувають на військовій службі. Саме для цієї категорії передбачено окрему процедуру оформлення виплати.

Як пише ПФУ, подати заяву на грошову допомогу у Дніпропетровській областіможна кількома способами: через сервісні центри Пенсійного фонду, засобами електронної пошти або через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Як оформити виплату онлайн

Для дистанційного подання заяви громадянину необхідно авторизуватися на порталі Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Після входу слід перейти до розділу «Комунікації з ПФУ» та обрати послугу «Заява про призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України».

Далі користувач заповнює електронну форму, вказуючи персональні дані, паспортну інформацію, місце проживання та банківські реквізити для зарахування коштів. Усі поля, позначені зірочкою, є обов’язковими для заповнення.

На наступному етапі необхідно завантажити скановані копії документів, що підтверджують право на відповідний статус. Після цього заявник надає згоду на обробку персональних даних і формує звернення.

Перед остаточним поданням інформацію рекомендується ретельно перевірити. Завершується процедура накладанням електронного підпису та відправленням заяви до ПФУ через кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».

Розмір одноразової допомоги залежить від категорії отримувача та визначений на законодавчому рівні.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають 3 100 гривень.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також колишніх малолітніх в’язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, встановлено такі суми:

І група — 3 100 грн

ІІ група — 2 900 грн

ІІІ група — 2 700 грн

Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітнім в’язням нацистських таборів, а також дітям, народженим у місцях примусового утримання, передбачено виплату у розмірі 1 000 гривень.

Члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також подружжя померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни чи учасників бойових дій, які не одружилися повторно, отримають 650 гривень.

Найменший розмір допомоги — 450 гривень — передбачено для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів і гетто, осіб, примусово вивезених на роботи, а також дітей партизанів і підпільників, які брали участь у боротьбі з нацистським режимом у тилу ворога.

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