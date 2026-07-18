Право на доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области распространяется на часть пожилых людей.

Некоторые пенсионеры Днепропетровской области могут увеличить размер пенсии благодаря специальной доплате за особые заслуги перед Украиной, сообщает Politeka.net.

Такая государственная поддержка, в частности, предназначена для многодетных матерей. Украинское законодательство не устанавливает отдельную пенсию для женщин, воспитавших многодетную семью. Они имеют право оформить ежемесячную доплату за особые заслуги перед государством.

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что претендовать на эту выплату могут матери, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста не менее пяти детей. Право на доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области распространяется как на женщин, воспитывающих родных детей, так и на тех, кто официально усыновил их.

В некоторых случаях получателем доплаты может стать отец. Это возможно, если мать умерла или была лишена родительских прав, а мужчина самостоятельно занимался воспитанием детей.

Размер надбавки зависит от количества детей и определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, поэтому предусмотрены следующие суммы ежемесячных выплат:

за пятерых - 908,25 грн (35%);

за шести – 934,20 грн (36%);

за семерых - 960,15 грн (37%);

за восемь - 986,10 грн (38%);

за девять - 1 012,05 грн (39%);

за десять и более – 1 038 грн (40%).

Оформление этой доплаты в Днепропетровской области производится только по заявлению. Для этого необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины и подать соответствующий пакет документов. Без обращения гражданина выплата не назначается.

Кроме того, закон предусматривает, что после смерти лица, получавшего надбавку за особые заслуги перед Украиной, часть этой суммы может быть учтена при назначении пенсии в связи с потерей кормильца.

Размер такой выплаты зависит от количества нетрудоспособных членов семьи. Если право на пенсию имеет одно нетрудоспособное лицо, оно будет получать 70% от должной надбавки. Если таких двое или более, выплата составит 90% от суммы доплаты.

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