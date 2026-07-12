Кожен, хто має грошову допомогу для пенсіонерів чи інших категорій у Запоріжжі, повинен підтвердити свої дані.

Грошова допомога для пенсіонерів в Запоріжжі може бути скасована вже для окремих категорій отримувачів, повідомляє Politeka.

Таке попередження зробив Пенсійний фонд України, наголосивши, що всі одержувачі соціальних виплат повинні пройти обов’язкову ідентифікацію.

За даними ПФУ, тепер саме цей орган здійснює адміністрування та виплату 39 видів підтримки, що раніше належали до компетенції органів соціального захисту. Відповідно, кожен, хто має грошову допомогу для пенсіонерів чи інших категорій у Запоріжжі, повинен підтвердити свої дані, щоб уникнути припинення виплат.

Причиною впровадження такої перевірки стали активні міграційні процеси всередині країни. Значна частина громадян змінила місце проживання, через що кошти іноді надходили не за призначенням. Це створило сприятливі умови для шахраїв, тому фонд ухвалив рішення оновити всю інформацію про одержувачів.

До кола осіб, яким обов’язково потрібно підтвердити особу, належать люди з інвалідністю та ті, хто здійснює догляд за ними. Також це стосується малозабезпечених родин, самотніх матерів, дітей і дорослих з інвалідністю з дитинства. Крім того, ідентифікацію повинні пройти діти, які отримують виплати у випадках несплати аліментів або відсутності належного утримання від батьків.

До цієї категорії входять і пенсіонери, що не мають права на пенсію. Обов’язок пройти перевірку поширюється й на мешканців окупованих і прифронтових територій, які отримували соціальну підтримку з лютого 2022 року.

Виконати умови можна кількома способами, але найзручнішим залишається особисте звернення до сервісного центру Пенсійного фонду.

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