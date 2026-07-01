Перерахунок пенсій з 1 липня в Одеській області має точковий характер і не впливає на загальну систему основних виплат.

Перерахунок пенсій з 1 липня в Одеській області не передбачає загального підвищення виплат, оскільки основна індексація вже була проведена ранішеі, передає видання Politeka.

У липні в Україні зберігається чинний підхід до пенсійного забезпечення: зміни стосуються лише окремих категорій громадян. Насамперед ідеться про автоматичні вікові надбавки, які нараховуються без звернення до Пенсійного фонду.

Розмір таких доплат залежить від віку отримувача. Для пенсіонерів 70–74 років передбачено 300 грн щомісяця, для групи 75–79 років — 456 грн, а для осіб від 80 років — 570 грн. При цьому діє обмеження максимального розміру виплат — 10 340,35 грн.

Нарахування здійснюється з дати народження, а не з початку календарного місяця. Якщо день народження припадає всередині періоду, перша сума розраховується пропорційно кількості днів.

Також у разі переходу до наступної вікової категорії враховується вже призначена надбавка, тому додається лише різниця між рівнями підтримки.

У цьому контексті Перерахунок пенсій з 1 липня в Одеській області має точковий характер і не впливає на загальну систему основних виплат.

Після березневої індексації середній розмір пенсій в Україні перевищив 7 тисяч гривень, однак значна частина отримувачів продовжує жити на виплати до 5 тисяч гривень.

Окремі категорії, зокрема спеціальні довічні пенсії, формуються за іншими правилами та не підпадають під стандартні механізми індексації.

Подальші зміни у розмірах виплат залежатимуть від вікової структури отримувачів та рішень державних органів щодо соціальних стандартів у регіоні.

Джерело: rada.gov.ua

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