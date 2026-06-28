В Одеській області протягом тижня з 29 червня по 5 липня запроваджуються планові графіки відключення світла, повідомляє Politeka.net.
Обмеження діятимуть у межах окремих населених пунктів і пов’язані з виконанням технічних робіт на енергетичній інфраструктурі.
Графіки відключення світла в Одеській області на тиждень з 29 червня по 5 липня є частиною планового обслуговування мереж. Такі заходи включають перевірку стану обладнання, ремонт пошкоджених або зношених ділянок, а також модернізацію окремих елементів системи електропостачання.
29.06.2026 року в низці населених пунктів Одеського регіону. З 8.00 до 19.00 триватимуть профілактичні роботи в селі Кагарлик, у зв’язку з чим буде тимчасово припинено електропостачання. Під обмеження потраплять такі вулиці:
- Вишнева, Житомирська, Зелена, Магістральна, Молодіжна, Олімпійська, Ранкова зоря, Садова, Сонячна, Центральна, Шевченка, пров. Північний, Голікова, Зелена, Магістральна.
Також 29 червня зв’язку з виконанням планових робіт буде відключення електроенергії з 8.30 до 20.00 години в місті Біляївка за адресами:
- Бендяка, Водопровідна, Дачна, Паркова, Полунична, Польова, Райдужна, СОТ Тірас Резника.
30.06.2026 року в низці населених пунктів Одеського регіону з 08:00 до 19:00 триватимуть профілактичні роботи, у зв’язку з чим буде тимчасово припинено електропостачання. Під обмеження потраплять:
- в селі Гонората, вул. Лісна, Північна, Центральна;
- в селі Глибочок, вул. Центральна;
- в селі Затишшя, вул. Степова;
- в селі Куяльник, вул. Центральна.
Також цього дня з 08:30 до 20:00 години зникне електрика в селі Біляївка. Знеструмленими залишатимуться лише окремі вулиці населеного пункту:
- Бєндяка, Водопровідна, Дачна, Паркова, Полунична, Польова, Райдужна, СОТ Тірас Резника, Вишні Остапа, Київська.
Джерело: Біляївська міська рада
Джерело: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада
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