Графіки відключення світла в Одеській області на тиждень з 29 червня по 5 липня є частиною планового обслуговування мереж.

В Одеській області протягом тижня з 29 червня по 5 липня запроваджуються планові графіки відключення світла, повідомляє Politeka.net.

Обмеження діятимуть у межах окремих населених пунктів і пов’язані з виконанням технічних робіт на енергетичній інфраструктурі.

Графіки відключення світла в Одеській області на тиждень з 29 червня по 5 липня є частиною планового обслуговування мереж. Такі заходи включають перевірку стану обладнання, ремонт пошкоджених або зношених ділянок, а також модернізацію окремих елементів системи електропостачання.



29.06.2026 року в низці населених пунктів Одеського регіону. З 8.00 до 19.00 триватимуть профілактичні роботи в селі Кагарлик, у зв’язку з чим буде тимчасово припинено електропостачання. Під обмеження потраплять такі вулиці:

Вишнева, Житомирська, Зелена, Магістральна, Молодіжна, Олімпійська, Ранкова зоря, Садова, Сонячна, Центральна, Шевченка, пров. Північний, Голікова, Зелена, Магістральна.

Також 29 червня зв’язку з виконанням планових робіт буде відключення електроенергії з 8.30 до 20.00 години в місті Біляївка за адресами:

Бендяка, Водопровідна, Дачна, Паркова, Полунична, Польова, Райдужна, СОТ Тірас Резника.

30.06.2026 року в низці населених пунктів Одеського регіону з 08:00 до 19:00 триватимуть профілактичні роботи, у зв’язку з чим буде тимчасово припинено електропостачання. Під обмеження потраплять:

в селі Гонората, вул. Лісна, Північна, Центральна;

в селі Глибочок, вул. Центральна;

в селі Затишшя, вул. Степова;

в селі Куяльник, вул. Центральна.

Також цього дня з 08:30 до 20:00 години зникне електрика в селі Біляївка. Знеструмленими залишатимуться лише окремі вулиці населеного пункту:

Бєндяка, Водопровідна, Дачна, Паркова, Полунична, Польова, Райдужна, СОТ Тірас Резника, Вишні Остапа, Київська.

Джерело: Біляївська міська рада

Джерело: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада

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