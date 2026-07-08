Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області набуло чинності з 1 липня після рішення депутатів обласної ради, передає видання Politeka.

Відтепер споживачі сплачуватимуть за централізоване водопостачання та водовідведення 68,45 гривні за кубометр з урахуванням ПДВ.

Відповідне рішення підтримали 34 депутати під час пленарного засідання. Жоден із присутніх не проголосував проти або не утримався.

Згідно з новими розрахунками, 40,39 гривні припадає на водопостачання, ще 28,06 гривні — на водовідведення. До цього жителі області оплачували 32,59 гривні за кубометр, тому суми у платіжках для побутових споживачів суттєво зростуть.

В обласній раді пояснили, що попередні розцінки діяли з 2022 року та вже не відповідали реальним витратам підприємства. За цей час значно подорожчали електроенергія, пальне, реагенти для очищення води, а також збільшилися витрати на оплату праці.

За даними водоканалу, вартість електроенергії зросла приблизно на 229%, бензину — на 173%, дизельного пального — на 230%, тоді як ціни на необхідні матеріали для очищення піднялися майже утричі. Через це чинні розцінки більше не покривали фактичної собівартості надання послуг.

Також зміни пов'язані з набуттям чинності Законом №4777, який передав повноваження щодо затвердження таких розцінок органам місцевого самоврядування. Після цього підприємство подало економічно обґрунтовані розрахунки для перегляду.

Водночас Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області викликало різні реакції серед населення. Одні вважають рішення неминучим через зростання виробничих витрат, інші наголошують, що нові суми стануть додатковим фінансовим навантаженням для сімей.

Перші платіжки з оновленими нарахуваннями мешканці отримають найближчим часом, після чого стане зрозуміло, як зміни позначаться на щомісячних витратах домогосподарств.

Джерело: Суспільне

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