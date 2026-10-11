Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтавській області надають у межах гуманітарних проєктів благодійного фонду «Карітас», повідомляє Politeka.
Передусім підтримку спрямовують внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим родинам та людям, які нещодавно переїхали й облаштовуються на новому місці.
Для отримувачів формують продуктові та гігієнічні комплекти. Їхнє наповнення має покривати частину базових потреб сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Окрім готових пакунків, волонтери займаються сезонною заготівлею. Зібрані овочі, ягоди та фрукти переробляють на консервацію, соуси, джеми й інші запаси.
Частину заготовленої продукції використовують для приготування гарячих обідів. Їх передають людям із невисокими доходами, яким складно самостійно забезпечувати повноцінне харчування.
Такий підхід допомагає зберігати сезонний врожай і водночас формувати резерви гуманітарної продукції на триваліший період.
Долучитися до роботи фонду можуть усі охочі. Організація приймає свіжі овочі та фрукти, які надалі переробляють для потреб підопічних.
Є можливість зробити фінансовий внесок. Зібрані кошти використовують для придбання банок, кришок, спецій, пакування та іншого приладдя, необхідного для заготівлі.
Завдяки спільним зусиллям волонтерів, благодійників і місцевих мешканців запаси регулярно поповнюються.
Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтавській області можуть видавати за різними умовами. Тому перед зверненням варто уточнити актуальний графік, доступність комплектів і порядок отримання безпосередньо у представників організації.
Джерело: Карітас
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