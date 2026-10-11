Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области могут выдавать по разным условиям.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предоставляются в рамках гуманитарных проектов благотворительного фонда «Каритас», сообщает Politeka.

Прежде всего, поддержку направляют внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям и людям, которые недавно переехали и обустраиваются на новом месте.

Для получателей формируют продуктовые и гигиенические комплекты. Их наполнение должно покрывать часть базовых потребностей семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Кроме готовых свертков, волонтеры занимаются сезонной заготовкой. Собранные овощи, ягоды и фрукты перерабатывают в консервацию, соусы, джемы и другие запасы.

Часть заготовленной продукции используется для приготовления горячих обедов. Их передают людям с невысокими доходами, которым сложно самостоятельно обеспечивать полноценное питание.

Такой подход помогает сохранять сезонный урожай и одновременно формировать резервы гуманитарной продукции на более длительный период.

Приобщиться к работе фонда могут все желающие. Организация принимает свежие овощи и фрукты, которые в дальнейшем перерабатываются для нужд подопечных.

Есть возможность внести финансовый вклад. Собранные средства используют для приобретения банок, крышек, специй, упаковки и других принадлежностей, необходимых для заготовки.

Благодаря совместным усилиям волонтеров, благотворителей и местных жителей запасы регулярно пополняются.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области могут выдавать по разным условиям. Поэтому перед обращением следует уточнить актуальный график, доступность комплектов и порядок получения непосредственно у представителей организации.

Источник: Каритас

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