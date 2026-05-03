Дефіцит продуктів у Полтавській області може проявитися через скорочення внутрішньої пропозиції фруктів і залежність від зовнішніх поставок.

Дефіцит продуктів у Полтавській області може посилитися на тлі прогнозованого скорочення врожаю абрикосів та персиків в Україні у 2026 році, що вже викликає занепокоєння серед ринкових аналітиків і агросектору, пише Politeka.net.

За попередніми оцінками, втрати абрикосів становитимуть від 40% до 60% у порівнянні із середньорічними показниками, тоді як персики можуть втратити від 30% до 50% урожайності. Основним фактором називають аномальні похолодання у лютому–квітні, які збіглися з періодом активного цвітіння кісточкових культур і пошкодили значну частину квіткових бруньок.

Аналітик асоціації «Ягідництво України» Денис Миронов пояснює, що найбільш уразливими виявилися центральні та південні регіони. Саме там дерева прокидаються раніше, а короткочасні заморозки у фазі цвітіння можуть критично впливати на формування зав’язі. Додатковим негативним чинником стало зниження активності запилювачів у холодні періоди.

На цьому тлі фахівці ринку прогнозують, що Дефіцит продуктів у Полтавській області може проявитися через скорочення внутрішньої пропозиції фруктів і залежність від зовнішніх поставок, особливо у пікові літні місяці.

Навіть за умов імпортної компенсації, повністю закрити внутрішній попит буде складно. Основними постачальниками залишаються Туреччина, Греція, Іспанія та Молдова, однак їхні обсяги обмежені, а логістичні витрати додатково впливають на кінцеву ціну.

Економісти очікують зростання вартості абрикосів і персиків у межах 20–30% за помірного дефіциту та до 50–80% у разі масштабних втрат урожаю. Це може позначитися на всьому ланцюгу — від гуртового ринку до роздрібної торгівлі.

Експерти наголошують, що ключовим чинником стабілізації ситуації залишаються погодні умови в період цвітіння та здатність аграріїв застосовувати захисні технології, однак їхня ефективність обмежена тривалістю та інтенсивністю холодів.

