Грошова допомога для ВПО в Полтавській області стала актуальною темою після рішення уряду про одноразову адресну виплату.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області передбачена у межах урядової постанови про одноразову доплату 1500 гривень для частини отримувачів соціальної підтримки, повідомляє Politeka.

Йдеться про постанову Кабінету Міністрів України № 341 “Деякі питання надання одноразової доплати окремим категоріям населення”, яку ухвалили 18 березня.

Документом передбачено додаткову адресну грошову допомогу для ВПО в Полтавській області в розмірі 1500 гривень.

Право на виплату отримали особи, яким станом на 1 квітня 2026 року вже було призначено пенсію або державні соціальні виплати.

Для більшості одержувачів діє умова щодо розміру пенсії. Загальна сума пенсійних виплат разом із надбавками, доплатами та підвищеннями не повинна перевищувати 25 950 гривень.

Доплата надається отримувачам страхових пенсій за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника.

А також - пенсій за вислугу років і спеціальних пенсій для держслужбовців, посадових осіб місцевого самоврядування, народних депутатів, науковців та військовослужбовців.

Також шрошова допомога в Полтавській області стосується одержувачів державної підтримки на проживання для ВПО.

Крім цього, виплату можуть отримати малозабезпечені сім’ї, одержувачі базової соціальної підтримки, особи без права на пенсію, люди з інвалідністю, а також громадяни, які отримують виплати на догляд.

До переліку включені й різні види доплат на дітей. Йдеться про підтримку одиноких матерів, опікунів, сімей із тяжкохворими дітьми, багатодітних родин, дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не можуть утримувати дитину, а також дітей, позбавлених батьківського піклування.

