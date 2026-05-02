Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві періодично доступні через ініціативи благодійного фонду «Карітас», який організовує гуманітарні видачі для вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Організація працює у форматі точкової підтримки, коли допомога надається за наявності ресурсів і попередніх оголошень. Мешканцям радять уважно слідкувати за офіційним Telegram-каналом, де публікуються дати, умови участі та список необхідних документів.

У повідомленнях фонду окремо зазначається порядок отримання наборів. Зазвичай право на участь мають люди, які раніше не користувалися аналогічною допомогою в межах цієї програми.

Для реєстрації потрібно надати оригінали документів: паспорт, ідентифікаційний код, довідку з актуальним терміном дії, а також підтвердження соціального статусу, якщо йдеться про вразливі групи.

Окремі видачі супроводжуються обмеженою кількістю наборів, тому організатори наголошують на необхідності приходити завчасно та уважно читати умови кожного оголошення.

У «Карітас» підкреслюють, що подібні ініціативи не є постійними та залежать від фінансування, гуманітарних поставок і партнерської підтримки.

Саме тому інформацію про розподіл допомоги варто перевіряти безпосередньо перед зверненням, оскільки місце проведення, дата та критерії можуть змінюватися.

Окремо мешканцям рекомендують користуватися лише офіційними джерелами фонду та не переходити за сумнівними посиланнями, щоб уникнути шахрайських схем.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві варто відстежувати регулярно, адже графік видачі формується залежно від наявних ресурсів і оновлюється без попередніх фіксованих дат.

