Графіки відключення світла в Черкасах на тиждень з 19 по 25 жовтня передбачають планові роботи на електромережах у різних частинах міста.

Графіки відключення світла в Черкасах на тиждень з 19 по 25 жовтня охоплюють кілька дат, а тривалість обмежень залежатиме від конкретної адреси, повідомляє Черкасиобленерго.

За оприлюдненими даними, 19 жовтня електроенергію планують вимикати переважно з 09:00 до 17:00, а на окремих вулицях — до 16:00. 21 жовтня роботи триватимуть до 17:00, а 22 жовтня — до 16:00. Також 23 жовтня передбачені обмеження на деяких адресах.

Де не буде світла 19 жовтня

З 09:00 до 17:00 знеструмлення заплановані за адресами: бульвар Тараса Шевченка, 305; вулиця Припортова, 39, 43; вулиця Геронімівська, 1, 1/1, 2, 5-А, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5; вулиця Золотоніська, 2; вулиця Грузиненко, 22, 24, 24/3, 24/4, 26, 5/15, 5/20, 7, 7/1; вулиця Дахнівська, 29. Також до переліку входить вулиця 2-га Геронимівська, 8 у селі Геронимівка.

Інша група адрес матиме обмеження з 09:00 до 17:00: вулиці Казбетська, Хрещатик, А. Терещенка, Героїв Чорнобиля, Косинського та прилеглі будинки на бульварі Тараса Шевченка.

З 09:00 до 16:00 роботи заплановані на провулках Вишневому, Н. Суровцової та М. Скорика, а також на вулицях Симиренківській, Сінній, Кобзарській і Нарбутівській.

Відключення 21–23 жовтня

21 жовтня з 09:00 до 17:00 обмеження торкнуться вулиць Ю. Іллєнка, С. Амброса, Різдвяної та Солом'янської. У селі Ташлик електроенергію планують вимикати з 08:00 до 18:30 на вулицях Бобринського, Миру та в провулку І. Сірка.

22 жовтня з 09:00 до 16:00 роботи охоплять вулиці Надпільну, Благовісну, Університетську, Косинську корчму та В. Стуса.

23 жовтня з 09:00 до 16:00 електропостачання планують обмежити на вулиці Чигиринській, 13А, 42, 44, 46, 48, 50, 52, а також на вулиці П. Дорошенка, 4, 5.

Як перевірити свою адресу

Графіки відключення світла в Черкасах на тиждень з 19 по 25 жовтня містять багато адрес і номерів будинків. Перед запланованими роботами варто звірити свою адресу з повним переліком оператора електромереж.

Мешканцям рекомендується заздалегідь зарядити телефони й павербанки, а також спланувати використання побутових приладів. Зазначений час є плановим, тому можливі зміни в графіку проведення робіт.