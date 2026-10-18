Графики отключения света в Черкассах на неделю с 19 по 25 октября предполагают плановые работы на электросетях в разных частях города.

Графики отключения света в Черкассах в неделю с 19 по 25 октября охватывают несколько дат, а продолжительность ограничений будет зависеть от конкретного адреса, сообщает Черкассыоблэнерго.

По обнародованным данным, 19 октября электроэнергию планируют выключать преимущественно с 09:00 до 17:00, а на отдельных улицах – до 16:00. 21 октября работы продлятся до 17:00, а 22 октября - до 16:00. Также 23 октября предусмотрены ограничения по некоторым адресам.

Где не будет света 19 октября

С 09:00 до 17:00 обесточивание запланировано по адресам: бульвар Тараса Шевченко, 305; улица Припортовая, 39, 43; улица Геронимовская, 1, 1/1, 2, 5-А, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5; улица Золотоношская, 2; улица Грузиненко, 22, 24, 24/3, 24/4, 26, 5/15, 5/20, 7, 7/1; улица Дахновская, 29. Также в перечень входит улица 2-я Геронимовская, 8 в селе Геронимовка.

Другая группа адресов будет ограничена с 09:00 до 17:00: улицы Казбетская, Крещатик, А. Терещенко, Героев Чернобыля, Косинского и близлежащие дома на бульваре Тараса Шевченко.

С 09:00 до 16:00 работы запланированы на переулках Вишневом, Суровцовой и Скорика, а также на улицах Симиренковской, Сенной, Кобзарской и Нарбутовской.

Отключение 21–23 октября

21 октября с 09:00 до 17:00 ограничения коснутся улиц Ю. Ильенко, С. Амброса, Рождественской и Соломенской. В селе Ташлык электроэнергию планируют выключать с 08:00 до 18:30 на улицах Бобринского, Мира и в переулке И. Сирко.

22 октября с 09:00 до 16:00 работы охватят улицы Надпольную, Благовестную, Университетскую, Косинскую корчму и В. Стуса.

23 октября с 09:00 до 16:00 электроснабжение планируют ограничить на Чигиринской улице, 13А, 42, 44, 46, 48, 50, 52, а также на улице П. Дорошенко, 4, 5.

Как проверить свой адрес

Графики отключения света в Черкассах на неделю с 19 по 25 октября содержат множество адресов и номеров домов. Перед запланированными работами следует сверить свой адрес с полным перечнем оператора электросетей.

Жителям рекомендуется заранее зарядить телефоны и павербанки, а также спланировать использование бытовых приборов. Указанное время плановое, поэтому возможны изменения в графике проведения работ.