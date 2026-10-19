Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 20 жовтня передбачають тимчасові перерви в електропостачанні через планові роботи.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 20 жовтня стосуються окремих вулиць Дніпра, Кривого Рогу, Жовтих Вод, а також сіл Надеждівка та Широке.



Про це повідомляє ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК".

Енергетики оприлюднили перелік адрес, за якими електроенергія буде відсутня протягом визначеного часу. Мешканцям варто заздалегідь перевірити, чи потрапляє їхній будинок до списку.

Де не буде світла 20 жовтня у Кривому Розі та районі

У Кривому Розі електропостачання планують обмежити з 07:30 до 18:00. Відключення стосуватимуться таких адрес:

Вулиця Будівельна: будинки 1, 1А, 2, 2Б, 3, 3А, 4–6, 8, 10.

Вулиця Веселкова: 3, 4, 6, 7, 9–11, 13, 15, 41.

Вулиця Енергетична: 1–6, 8, 11, 12, 23.

Садове товариство «Дружба»: ділянка 345.

У селі Надеждівка роботи заплановані з 08:00 до 18:00. Вони охоплять частину будинків на Гірницькій, Козацькій, Кримській та Саксаганьській вулицях.

У селі Широке обмеження стосуватимуться будинків на вулиці Широківській: 1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6А, 7А, 8, 9А, 10–21, 23, 24А, 25, 27–29 та 54.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 20 жовтня: Жовті Води

У Жовтих Водах планові роботи триватимуть з 07:30 до 18:00. До переліку потрапили окремі будинки на вулицях Авангардній, Волонтерській, Героїв України, Героїв Чорнобиля, Івана Богуна, Франка та Шевченка.

Також електроенергії тимчасово не буде на низці адрес у провулках Азовському, Відважних, Ентузіастів, Маріупольському, Мирному, Молодіжному, Привітному, Старицького та Стовби.

Роботи охоплять і частину будинків на бульварі Свободи, площах Ялинковій та Миру, а також вулицях Березневій, Заводській, Каштановій, Музейній, Олеся Гончара, Хмельницького й Європейській. Перед виходом варто звірити номер будинку з оприлюдненим переліком.

Де вимикатимуть електрику у Дніпрі

У Дніпрі планові роботи заплановані з 08:00 до 18:00. Тимчасові обмеження стосуватимуться таких адрес:

Вулиця Данила Нечая: 26.

Вулиця Підмогильного: 5Б, 17Т, 21.

Вулиця Чорних Запорожців: 9А, 17, 17К, 19Д, 24М.

Запорізьке шосе: 56.

Вулиця Мукаша Салакунова: 16К.

Мешканцям зазначених населених пунктів варто врахувати заплановані роботи під час планування справ. Час відновлення електропостачання може залежати від перебігу робіт.