Графики отключения света в Днепропетровской области на 20 октября предполагают временные перерывы в электроснабжении из-за плановых работ.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 20 октября касаются отдельных улиц Днепра, Кривого Рога, Желтых Вод, а также сел Надеждовка и Широкое.



Об этом сообщает ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК".

Энергетики обнародовали список адресов, по которым электроэнергия будет отсутствовать в течение определенного времени. Жителям следует заранее проверить, попадает ли их дом в список.

Где не будет света 20 октября в Кривом Роге и районе

В Кривом Роге электроснабжение планируется ограничить с 07:30 до 18:00. Отключения будут касаться следующих адресов:

Улица Строительная: дома 1, 1А, 2, 2Б, 3, 3А, 4-6, 8, 10.

Улица Радужная: 3, 4, 6, 7, 9–11, 13, 15, 41.

Улица Энергетическая: 1-6, 8, 11, 12, 23.

Садовое общество «Дружба»: участок 345.

В селе Надеждовка работы запланированы с 08:00 до 18:00. Они охватят часть домов на Горницкой, Казацкой, Крымской и Саксаганской улицах.

В селе Широкое ограничение будут касаться домов на улице Широковской: 1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6А, 7А, 8, 9А, 10-21, 23, 24А, 25, 27-29 и 54.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 20 октября: Желтые Воды

В Желтых Водах плановые работы продлятся с 07:30 до 18:00. В список попали отдельные дома на улицах Авангардной, Волонтерской, Героев Украины, Героев Чернобыля, Ивана Богуна, Франко и Шевченко.

Также электроэнергии временно не будет в ряде адресов в переулках Азовском, Отважных, Энтузиастов, Мариупольском, Мирном, Молодежном, Приветном, Старицком и Столбе.

Работы охватят часть домов на бульваре Свободы, площадях Елочной и Мира, а также улицах Мартовской, Заводской, Каштановой, Музейной, Олеся Гончара, Хмельницкого и Европейской. Перед выходом следует сверить номер дома с обнародованным списком.

Где будут выключать электричество в Днепре

В Днепре плановые работы запланированы с 08.00 до 18.00. Временные ограничения будут касаться следующих адресов:

Улица Даниила Нечая: 26.

Улица Пидмогильного: 5Б, 17Т, 21.

Улица Черных Запорожцев: 9А, 17, 17К, 19Д, 24М.

Запорожское шоссе: 56.

Улица Мукаша Салакунова: 16к.

Жителям указанных населенных пунктов следует учесть запланированные работы при планировании дел. Время восстановления электроснабжения может зависеть от хода работ.