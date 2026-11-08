Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 9 по 15 ноября обещает жителям региона нестабильную погоду: температура днем будет колебаться от +4° до +14°, а в последние три дня недели синоптики прогнозируют осадки.

Резкие перепады температуры в Харьковской области синоптики фиксировали и на прошлой неделе, а с 9 по 15 ноября жителей региона снова ждет нестабильная погода: дневные температуры будут колебаться от +4° до +14°, а в конце недели прогнозируют осадки.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневная температура воздуха в Харьковской области будет держаться в диапазоне от +4° до +14°, а ночная - от +2° до +12°.

В понедельник, 9 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков: воздух днем прогреется до +5°, а ночью остынет до +2°.

Во вторник, 10 ноября, синоптики обещают такую же облачность с прояснениями - осадков не будет. Столбики термометров днем покажут +6°, ночью - +3°.

В среду, 11 ноября, погода останется без осадков, облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +5°, ночью похолодает до +2°.

В четверг, 12 ноября, облачность с прояснениями сохранится, осадков не прогнозируют. Дневная температура удержится на отметке +8°, ночная - +3°.

В пятницу, 13 ноября, синоптики предупреждают о возможных осадках. Воздух днем прогреется до +12°, а ночью температура составит +3°.

В субботу, 14 ноября, также возможны осадки - это самый теплый день недели. Днем ожидается +14°, а ночью воздух не остынет ниже +12°.

В воскресенье, 15 ноября, погода снова принесет осадки, а температура резко упадет - это самый прохладный день недели. Днем ожидается лишь +4°, ночью - +2°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет суббота, 14 ноября, с температурой +14°, а самым прохладным - воскресенье, 15 ноября, когда днем будет лишь +4°. Перепад температур за неделю достигнет 10°. Осадки синоптики прогнозируют в пятницу, субботу и воскресенье - 13, 14 и 15 ноября.

Из-за значительного перепада температур, особенно в выходные дни, стоит заранее позаботиться о теплой одежде - это особенно касается пожилых людей и детей. В дни с осадками, 13-15 ноября, синоптики советуют брать с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за возможного ухудшения видимости на дорогах.

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