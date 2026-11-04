Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 5 по 11 листопада обіцяє прохолодну і мінливу погоду: максимум удень складе +6°, мінімум +3°, а опади синоптики прогнозують одразу тричі протягом тижня.

Дощова погода не відступає від Харківщини — синоптики підготували новий прогноз на тиждень з 5 по 11 листопада, і опади знову стануть помітною частиною погодної картини регіону.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня вдень у Харківській області температура коливатиметься від +3° до +6°, а вночі — від -2° до +3°.

У четвер, 5 листопада, вдень очікується +4°, вночі +2°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У п'ятницю, 6 листопада, повітря прогріється до +6° вдень, вночі стовпчики термометрів опустяться до +3°. Хмарність малохмарна, але саме цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 7 листопада, температура утримається на позначці +3° вдень і +1° вночі. Опади також можливі й цього дня.

У неділю, 8 листопада, вдень потеплішає до +4°, а вночі очікується похолодання до -2°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 9 листопада, вдень повітря прогріється до +6°, вночі температура триматиметься близько 0°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У вівторок, 10 листопада, вдень знову +6°, вночі +1°. Хмарність мінлива, без опадів.

У середу, 11 листопада, стовпчики термометрів опустяться до +5° вдень і +1° вночі. Небо буде хмарним з проясненнями, і цього дня синоптики знову прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п'ятниця, 6 листопада, з температурою +6° вдень, а найпрохолодніше буде у суботу, 7 листопада, коли максимум складе лише +3°. Загальний перепад температур за тиждень невеликий — 3°. Опади синоптики прогнозують у п'ятницю, 6 листопада, суботу, 7 листопада, та середу, 11 листопада.

Мешканцям області варто мати при собі парасольку у дні з можливими опадами та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. Через нічні температури, що подекуди опускаються нижче нуля, людям похилого віку та тим, хто проводить багато часу на вулиці, варто вдягатися тепліше, особливо вранці та ввечері.

Раніше Politeka повідомляла, синоптики попередили про дощі: прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 28 жовтня по 3 листопада.

Також Politeka повідомляла, харківську область накриють дощі: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада.

Як повідомляла Politeka, харківську область накриють тривалі дощі: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 25 по 31 жовтня.