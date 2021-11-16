Kia Sportage 2023 року буде прикрашений новою філософією дизайну, який поєднує футуристичні елементи з більш міцними елементами стилю.

Новий Kia Sportage безумовно відрізняється, з традиційною решіткою Kia "тигровий ніс", обрамленою денними ходовими вогнями"бумеранг". Сильні характерні лінії проносяться по боці кузова і завершуються зазубреними задніми ліхтарями, передає "cars.com".

Новий Sportage 2023 року також значно більше, ніж модель, яку він замінює всередині і зовні, так як новий тепер побудований на платформі Kia N3, такий же, як і ще більший Sorento.

Додаткова довжина, згадана вище, в поєднанні з більш високим і широким кузовом на півдюйма забезпечує найбільший простір для ніг на задньому сидінні в класі 41,3 дюйма і найбільший вантажний простір в 39,6 кубічних футів, згідно Kia.

Під капотом знаходиться новий 2,5-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 187 кінських сил (остаточні цифри поки невідомі), що працює в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. Якщо ви виберете повний привід-отримаєте збільшення дорожнього просвіту на 1,5 дюйма в порівнянні з Sportage попереднього покоління.

Незважаючи на збільшений розмір Sportage і нову комбінацію трансмісії, Kia заявляє, що економія палива також повинна бути поліпшена, і компанія націлена на поліпшення на 8 %.

Kia також підвищила якість матеріалів Sportage, особливо на більш розкішних обробках SX і вище, і перейшла на штучну шкіру без тварин для всіх, крім базової обробки LX.

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