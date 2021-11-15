Таке не кожен день побачиш

Автолюбитель вирішив перетворити звичайний "Запорожець" в унікальний лімузин темно-синього кольору - тепер ексклюзивний автомобіль приковує погляди водіїв і пішоходів.

"Новий Запорожець" не може залишити байдужим нікого - в мережі діляться фотографіями унікального автомобіля.

Так, кілька фотографій припаркованого на вулиці "Запорожця" розмістив паблік "nomerogram"в Instagram.

"Мої смаки невибагливі, мені достатньо найкращого", - підписав фото автор публікації.

У коментарях користувачі мережі пишуть, що лімузин можна відреставрувати і здавати на весілля в оренду.

"Його відреставрувати і здавати на весілля в оренду", - запропонували в мережі.

Багато хто висміяв зовнішній вигляд автомобіля, зокрема, підписників потішив той факт, що у авто вхід спереду, і всього двоє дверей - водія і для пасажира поруч.

"Даремно смійтеся товариші. Смішно всім, а зробити щось самому розуму не вистачить",-написав один з коментаторів.

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