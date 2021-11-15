Автолюбитель вирішив перетворити звичайний "Запорожець" в унікальний лімузин темно-синього кольору - тепер ексклюзивний автомобіль приковує погляди водіїв і пішоходів.
"Новий Запорожець" не може залишити байдужим нікого - в мережі діляться фотографіями унікального автомобіля.
Так, кілька фотографій припаркованого на вулиці "Запорожця" розмістив паблік "nomerogram"в Instagram.
"Мої смаки невибагливі, мені достатньо найкращого", - підписав фото автор публікації.
У коментарях користувачі мережі пишуть, що лімузин можна відреставрувати і здавати на весілля в оренду.
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"Його відреставрувати і здавати на весілля в оренду", - запропонували в мережі.
Багато хто висміяв зовнішній вигляд автомобіля, зокрема, підписників потішив той факт, що у авто вхід спереду, і всього двоє дверей - водія і для пасажира поруч.
"Даремно смійтеся товариші. Смішно всім, а зробити щось самому розуму не вистачить",-написав один з коментаторів.
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