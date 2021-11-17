Volkswagen Passat 2022 зазнав серйозного оновлення - седан здивує ще більш комфортною їздою, великим багажником і просторим салоном.

Людям, які хочуть роздобути останній Passat до того, як він буде знятий з виробництва, слід вибрати комплектацію Limited Edition, вартість якої починається від трохи більше 31000 доларів, передає "motortrend.com".

Нова обмежена серія Volkswagen Passat Limited Edition очолює лінійку з 18-дюймовими колесами, шкіряною оббивкою, підігрівом задніх сидінь, пасажирським сидінням з електроприводом, навігацією, аудіосистемою Fender та іншими функціями.

Volkswagen пропонує Passat тільки з одним двигуном: 2,0-літровим рядним чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, який розвиває 174 к. с. і 206 Нм крутного моменту.

Він оптимізований для легкого, розслабленого водіння і не дуже хороший в порівнянні з потужністю його конкурентів. Шестиступінчаста автоматична коробка передач частково відповідальна за цю неефективність і страждає від занадто довгого перемикання передач і більш повільних перемикань, ніж інші коробки передач, які зараз продаються.

Але за рахунок цього економія палива виходить пристойна.

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