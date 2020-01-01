Слухайте, що ви робите якісь далекосяжні висновки з розпатякувань ні про що. Ті, хто ненавиділи Зе і далі його ненавидять. Ті, хто люблять, захоплено волають. Країна принципово не змінилася і при такій системі організації не зміниться. В цьому плані будь-який виступ будь-якого президента України безглуздий. Україна за 28 років не змогла сформулювати жоден значущий пріоритет і йти до нього. Декларативні бла-бла-бла про євроінтеграцію - не рахуються, тому що це тупо декларації без якісної зміни соціуму, інфраструктури, економіки.

Юрій Романенко, політолог, експерт Українського інституту майбутнього