Топ-10 бандитів нашої країни. Це людина, яка допомагала Порошенку відмивати гроші. Це людина, яка допомагала нищити банківську систему. Це найкраща подружка Гонтарєвої
Я не розумію – як подружка Гонтарєвої, люди, які мають сидіти у в'язниці за махінації з банківською системою, сидять разом з прем'єр-міністром, який вважає себе профаном в економіці, і розповідає йому, що робити.
Це страшно. Це просто страшно. Я повністю усвідомлюю, що нам повний пі*дець.
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