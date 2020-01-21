Топ-10 бандитів нашої країни. Це людина, яка допомагала Порошенку відмивати гроші. Це людина, яка допомагала нищити банківську систему. Це найкраща подружка Гонтарєвої

Я не розумію – як подружка Гонтарєвої, люди, які мають сидіти у в'язниці за махінації з банківською системою, сидять разом з прем'єр-міністром, який вважає себе профаном в економіці, і розповідає йому, що робити.

Це страшно. Це просто страшно. Я повністю усвідомлюю, що нам повний пі*дець.

Мнение киевлян о Гончаруке и Рожковой Gepostet von Асоціація платників податків. Київ am Dienstag, 21. Januar 2020

Громадський активіст Степан Харченко