Графіки відключення світла у Кропивницькому 20 та 21 вересня передбачають планові технічні роботи — у вихідні без електроенергії тимчасово залишаться десятки вулиць.

Графіки відключення світла у Кропивницькому 20 та 21 вересня передбачають планові технічні роботи — у вихідні частина вулиць тимчасово залишиться без електроенергії. Енергетики проводитимуть технічне обслуговування мереж. Про це повідомляє сайт Кіровоградобленерго, де опубліковано графік планових знеструмлень.

Які вулиці відключать 20 вересня

У неділю, 20 вересня, з 08:00 до 17:00 без світла залишаться понад десяток вулиць міста. Серед них — Миколи Міхновського, Берегова, Водогінна, Антонова, Максима Залізняка, Затишна та Василя Симоненка.

Де і в які години знеструмлять 21 вересня

У понеділок, 21 вересня, з 08:00 до 17:00 повториться відключення на тих самих вулицях. Додатково з 09:00 до 13:00 знеструмлять вулиці Олега Паршутіна та Інженерів, провулки Верхньовеселий і Веселий, а з 12:00 до 17:00 — провулок Середній і вулицю Вознесенську.

У переліку на 20 вересня також зазначені Залізнична 2-га, Світловодська, Волинська, Короля Данила, Дорогого Семена, Гурбенська, Садова та Бобринецький шлях. Причина усіх знеструмлень одна — планове технічне обслуговування мереж.

Як підготуватися до відключення світла

Мешканцям вказаних вулиць радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки, а також подбати про запас води. За графіком електропостачання планують відновити о 17:00, однак точний час може трохи зсунутися залежно від ходу робіт.

Також Politeka повідомляла, енергетики попередили про відключення світла у Кропивницькому 18 та 19 вересня.

Раніше Politeka повідомляла, 17 та 18 вересня вводять графіки відключення світла в Кіровоградській області.