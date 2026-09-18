Дефіцит продуктів в Миколаївській області може виникнути через тимчасове закриття одразу двох великих торговельних центрів у Миколаєві. City Center та «Південний Буг» припинили роботу на тлі складної безпекової ситуації після російських атак на торговельні об'єкти.

Ціни на продукти у Миколаївській області раніше падали, а тепер містяни зіткнулися з новим викликом — через складну безпекову ситуацію в Миколаєві припинили роботу одразу два великі торговельні центри.

Як інформує Українська рада торгових центрів, у місті тимчасово зупинили роботу ТРЦ City Center та «Південний Буг».

Що відомо про закриття City Center

З 10 вересня ТРЦ City Center тимчасово зачинений. Адміністрація пояснила це технічними причинами та пообіцяла повідомити про дату відкриття додатково. Водночас український бренд одягу VOVK у соцмережах уточнив, що торговий центр не працюватиме щонайменше до кінця вересня — через обстріли та загалом важку ситуацію в регіоні. Команда бренду вже шукає нову локацію для відкриття студії.

Що відбувається у «Південному Бузі»

Аналогічна ситуація склалася і в ТЦ «Південний Буг». На вході з'явилася табличка про те, що центр не працює. За даними місцевих ЗМІ, входи до всіх ключових орендарів — супермаркету «Сільпо», магазинів «Фокстрот», Jysk та Sinsay — перекриті огороджувальною стрічкою.

Атаки РФ на торговельні об'єкти Миколаєва

Закриття торгових центрів відбулося на тлі нещодавніх російських атак. Увечері 8 вересня дрон пошкодив гіпермаркет «Метро» на проспекті Героїв України, 9д: у будівлі вибило шибки, постраждав дах. Постраждалих серед працівників і відвідувачів немає. Раніше, 4 вересня, ударними безпілотниками атакували «Епіцентр» — травмувалися чоловік і 17-річна дівчина.

Офіційно адміністрація City Center не повідомляла, чи пов'язане тимчасове закриття ТРЦ із російськими атаками, і називає причиною технічні причини. Однак дефіцит продуктів в Миколаївській області може загостритися: через перекриті входи до супермаркету «Сільпо» в «Південному Бузі» частина містян втратила звичне місце для закупівлі продуктів.

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