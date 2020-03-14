Зараз базовий аргумент зеботів - Єрмак підписав рівно те, що підписав Порошенко в Мінську.

Бо, мовляв, нічого дивного. Так ось я саме тому і виступав проти реалізації Мінська, розглядаючи його як тимчасовий маневр Порошенка, який він реалізував в катастрофічних умовах Дебальцево, в які потрапив або через свою гординю, або свідомо загнавши армію в пастку.

Тому Мінськ-2 був небезпечний, оскільки повертав ОРДЛо на не вигідних умовах. Тому я виступав проти реалізації Мінська-2 роки. І в 2019 виступав проти Порошенка. Я був проти такої лінії з березня-квітня 2014 року, вказуючи чим загрожує повернення ОРДЛО слабкою майже некерованій Україні.



І Зеленський продовжуючи лінію Порошенко веде країну до колапсу. Більш того, в умовах епідемії такий колапс з таким підходом стає неминучим. Тому я вважаю дії Єрмака зрадницькими.

Дії Зеленського поставив Єрмака, який реалізує таку політику можна вважати зрадницькими. І потрібно назвати речі своїми іменами. Зеленський в судомних спробах сподобається натовпу з одним аргументом про мир, закінчить як Керенський - війною.



І депутати «Слуги народу», які виступили проти заслуговують похвали. Потрібно приводити до тями знесеного в астрал Зеленського. Бо тому він повернеться не президентом, не коміком, а зрадником.



І є відповідь що робити - залиште ОРДЛО в спокої. Це валіза без ручки нам сьогодні не забрати. І більшість це розуміє і сприйме. Точка

Юрій Романенко політолог, експерт Українського інституту майбутнього