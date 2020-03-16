Первое правило подонка)...



Сотни примеров национального позора. Жлобский Спортлайф, который цинично требует сотню грн за то, чтобы «заморозить» на месяц ваш абонемент на время карантина. Жлобский Новус, который развернул масштабную продажу медицинских масок по космической цене 1200 грн за пару штук... Жлобские туооператоры, которые продолжают собирать деньги, зная, что отправлять никого никуда не будут. Но это же не форс-мажор... Жлобская элита, все эти трусливые певцы и рассказчики сказок, которые тихонько попрятались в заднепроходных отверстиях, тогда как западные звёзды отдают свои отели под больницы, организовывают сборы средств и сутками сидят в онлайне, чтобы бесплатно развлекать людей в карантинах... Жлобское правительство, которое отморозилось, но «не забывайте платить налоги», пока нормальные страны дают рассрочки, объявляют налоговые каникулы, снижают ставки рефинансирования, а чиновники жесткого Сингапура и вовсе передают свои зарплаты врачам, которые сутками воюют с вирусом. И наконец, очередное эпохальное уродство в исполнении мародерской МАУ...

...Мы отвратительны. От А до Я. Нас можно и нужно презирать. Что нередко и делает большой цивилизованный мир. Почему? Потому что МАУ. Этот потрясающий синоним жлобства. На весь мир прославляющий страну. У нас на всех уровнях жлоб на жлобе и жлобом обжирает. Одна мысль на всех: побольше бы наварить на лохах. Ведь нам - «редкостным негодяям» - мало. Мы с удовольствием воспользуемся катастрофической ситуацией, чтобы ещё раз доказать миру - насколько легко быть циниками. «Давай в два равна поднимем цену? Мало! Лохам ведь надо срочно попасть на родину, которое их так ждёт и любит. Тогда в 4 раза? Тоже мало. Разве мы не МАУ, чтобы брать запредельные десятикратные тарифы, доставляя это тупое санное быдло сюда?..

...В мире сотни примеров того, как реагируют на масштабную катастрофу цивилизованные сообщества. Которые друг за друга. Но только не в Украине. Здесь «друзья президента» продадут маски и добьют вас тарифами. Обберут до нитки, чтобы потом отслюнявить червончик мат/помощи на совместное патриотическое гимнопение. И обязательно какой-нибудь хитросделанный «директор МАУ» на аватарочку в Инстаграм влепит «Все буде Україна!»). А нет. Лучше на фюзеляж сразу - «Купуй українське!»)... Всего две стороны у нас. Одна: объегорить, обмануть, обожрать, воспользоваться моментом и продать втридорога. Короче, озолотиться на форс-мажоре. Другая: объявить карантин, закрыть границы и умыть руки. Ни одной правительственной идеи, как поддержать бизнес и людей и не дать им загнуться. Шмыгализм он такой: никаких компенсаторных программ. Выживайте сами как хотите...

...Вот поэтому и страна у нас такая славная. Малоуважаемая, неухоженная, неопрятная и повёрнутая известным местом к собственному гражданину. У нас только одно национальное правило. Правило подонка. Если все складывается плохо и можно хорошо навариться на общественных страхах, надо пугать и обдирать. Злобно, ярко и максимально цинично...

Михаил Подоляк, известный политтехнолог и политический обозреватель

Напомним, украинские города закрываются один за другим: полный список.

Как сообщала Politeka, названа пугающая цифра больных коронавирусом украинцев.

Также Politeka писала, что цена на гречку достигла немыслимой высоты: "Если маски по 100 гривен не удивляют".