На тлі подальшого розповсюдження коронавірусу, український аналітик Юрій Федоренко аналізує останні наукові дослідження цієї глобальної проблеми та ставить питання щодо причетності КНР.

Чим дальше, тим більше виникає запитань стосовно коронавірусу. Звідки? Як протікає? Як захиститись? Чим лікуватись? Суперечлива, неповноцінна, якась недолуга інформація, що розповсюджується ВООЗ та міністерствами ОЗ країн у купі з статистично недостовірними не стандартизованими даними про захворюваність не дає відповідей, а лише викликає почуття нереальності того що відбувається.

Інформація, яку оприлюднив американський лікар Dr. Hany Mahfouz, ставить під сумнів професійні та розумові здібності переважної більшості лікарів вірусологів усього світу. За його даними, COVID-19 не викликає важкої вірусної пневмонії або ГРДС (гострий респіраторний дистрес сіндром), як спочатку вважжалося. Він впливає на молекули гемоглобіну в крові, викликаючи їх зв'язування та інгібування. Виникає серйозне зниження пропускної здатності Hb, молекули гемоглобіну, яка втрачає здатність зв'язувати кисень, тому кисень не надходить в основні органи і саме тому розвивається важка гіпоксемія і поліорганна недостатність, яка формує клінічну картину та перебіг захворювання.

Що з цього? – запитаєте ви. А лише те, що загальноприйняті протоколи лікування коронавірусної інфекції не лише НЕ лікували, а навіть погіршували стан хворих. Використання протоколу штучної вентиляції легенів ARDS не приносить ніякої користі, а, навпаки, викликати ще більше пошкодження легенів. А загальні протоколи лікування спрямовані не на ті причини і є хибними по суті.

Як зазначає Dr. Hany Mahfouz, необхідні додаткові дослідження, щоб зрозуміти точний патогенез, тому що це єдина надія на правильне лікування. Але зараз медицина практично намагається лікувати те, чого не розуміє!

Важко повірити у те, що потужна медицина Китаю, саме з якого і почалося поширення пандемії, та яка у максимально короткий термін подолала загрозу, досягла перемоги за «хибними протоколами». Чи може у Уханьській лабораторії, яка, більш за все і є «батьківською домівкою» цієї зарази, не розуміли механізм дії свого «творіння»?!! Навряд чи!

Хто правий та де та правда? Де надія? Життя стало схоже на якийсь квест. Тільки біда у тому, що ми з вами у цьому квесті виключно персонажі гри, а не гравці…

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