Микола Томенко розкритикував позицію української влади щодо заробітчан

Про це пише український політик на своїй сторінці у мережі Facebook, передає "Знай.ua"

Далі наводимо слова автора без коментарів.

Геніальна за цинізмом і конституційним нігілізмом урядова позиція щодо виїзду за кордон українців з метою працевлаштування, виключно за офіційними зверненнями Європейських країн.

Якщо влада нарешті почала думати про заробітчан, то вона повинна нині зробити щонайменше дві справи:

- не вимагати від європейських країн запитів на працевлаштування, а максимально пришвидшувати підписання двосторонніх міждержавних угод про правовий та соціальний захист українців, які там працюють;

- створити дієву державну програму працевлаштування та податкового й кредитного стимулювання створення робочих місць в Україні.

І це завдання для нашого уряду, а не урядів Європейських країн.

Нагадаю також, що заробітчани в 2019 році інвестували в Україну, згідно даних Світового банку, майже 16 мільярдів доларів!

І на відміну від Вашого дружнього МВФ, нічого за це не вимагають!

А для початку потрібно розібратися із заробітчанами у владі, які цинічно й під шумок карантину продовжують для себе і своїх бізнес-партнерів «пиляти бюджетні кошти»!

Інформація для високопосадовців:

Стаття 33 Конституції України:

«Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом».

П.С. Тепер зрозуміло, чому в Києві та у соціальних мережах з‘явилася реклама «досить шастать» - це виявилося реальним гаслом влади у ставленні до своїх громадян.

Нагадаємо, Томенко нагадав Зеленському про політичний шлях Гітлера: «Це вже трагедія».

Як повідомляла Politeka, Микола Томенко закликав партії поділитися грошима з медиками.

Також Politeka писала, що Томенко розкритикував дії влади на карантині: "Абсолютно непродумана система заборон".