Микола Томенко розкритикував позицію української влади щодо заробітчан
Про це пише український політик на своїй сторінці у мережі Facebook, передає "Знай.ua"
Далі наводимо слова автора без коментарів.
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Геніальна за цинізмом і конституційним нігілізмом урядова позиція щодо виїзду за кордон українців з метою працевлаштування, виключно за офіційними зверненнями Європейських країн.
Якщо влада нарешті почала думати про заробітчан, то вона повинна нині зробити щонайменше дві справи:
- не вимагати від європейських країн запитів на працевлаштування, а максимально пришвидшувати підписання двосторонніх міждержавних угод про правовий та соціальний захист українців, які там працюють;
- створити дієву державну програму працевлаштування та податкового й кредитного стимулювання створення робочих місць в Україні.
І це завдання для нашого уряду, а не урядів Європейських країн.
Нагадаю також, що заробітчани в 2019 році інвестували в Україну, згідно даних Світового банку, майже 16 мільярдів доларів!
І на відміну від Вашого дружнього МВФ, нічого за це не вимагають!
А для початку потрібно розібратися із заробітчанами у владі, які цинічно й під шумок карантину продовжують для себе і своїх бізнес-партнерів «пиляти бюджетні кошти»!
Інформація для високопосадовців:
Стаття 33 Конституції України:
«Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом».
П.С. Тепер зрозуміло, чому в Києві та у соціальних мережах з‘явилася реклама «досить шастать» - це виявилося реальним гаслом влади у ставленні до своїх громадян.
Нагадаємо, Томенко нагадав Зеленському про політичний шлях Гітлера: «Це вже трагедія».
Як повідомляла Politeka, Микола Томенко закликав партії поділитися грошима з медиками.
Також Politeka писала, що Томенко розкритикував дії влади на карантині: "Абсолютно непродумана система заборон".