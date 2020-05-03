Українське телебачення знаходиться під контролем політиків і олігархів

Про це заявив політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Далі наводимо слова автора без коментарів і будь-яких поправок:

З нагоди Всесвітнього Дня свободи преси.

Для іноземця або далекого від політики людини, яка включає наші канали, створюється враження повної та необмеженої свободи слова в Україні. Не менше 10, тільки інформаційних каналів, купа експертів та політиків під час ток-шоу та інші атрибути медіа-демократії.

Але якщо уважно проаналізувати, то побачиш одних і тих самих політиків чи експертів на каналах, одні і ті ж меседжі, апелювання до спільних політичних друзів і ворогів

Політико-олігархічне телевізійне життя в нашій державі виглядає так:

Канали Козака-Медведчука (112, Ньюзван, ЗІК) - пропагують руський мір, Путіна, кума і куму Путіна і запрошують всіх, хто відповідно, ніколи не критикує кума і куму Путіна;

Канали Порошенка і К.(Прямий, 5 і примкнувший до них Еспресо) - пропагують Український мир, Порошенко і його друзів і запрошують всіх, хто критикує нинішню владу і хвалить щасливе життя за Порошенка;

Канали Ахметова (Україна, Україна-24) - пропагують Ахметова і всіх чинних Президентів України і запрошують всіх дорогих друзів Ахметова і тих, хто захищає його бізнес або фінансується ним;

Канали Льовочкіна-Фірташа ("Інтер" та медіа-група) - пропагують Радянський "мір" і політичних союзників Бойка-Льовочкіна-Фірташа і запрошують усіх, хто підтримує їх фінансово-політичну групу або фінансується ними;

Канали Коломойського (1+1 та медіа-група) - пропагують український і турецький "міри", підтримують або воюють з владою і політиками, яких підтримує або критикує Коломойський і запрошують усіх, кого скаже команда Коломойського;

Канали Пінчука (ICTV, Новий, СТБ) - пропагують український і російськомовний світи, підтримують всіх діючих Президентів і нових політиків, які пройшли навчання в школах Пінчука-Сороса…

Та ось питання:

Що дивитися простому українцю, щоб дізнатися про справжнє життя в рідній неньці-Україні?!

Зі святом свободи преси Вас!

Нагадаємо, Томенко нагадав Зеленському про політичний шлях Гітлера: «Це вже трагедія».

Як повідомляла Politeka, Микола Томенко закликав партії поділитися грошима з медиками.

Також Politeka писала, що Томенко розкритикував дії влади на карантині: "Абсолютно непродумана система заборон".