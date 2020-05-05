Народні депутати не планували відмовлятися від фінансування з державного бюджету

Про це розповів політик і лідер політичної партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Далі наводимо текст автора без коментарів і поправок:

Триває політична піар-істерія на тему:

«Як я, моя дружина і мої однопартійці-депутати рятують простий народ від віруса». Тут і телевізійна реклама та реклама в соціальних мережах і навіть на біг-мордах.

А що в реальному житті: парламентські партії та їхні вожді швиденько й тихенько забрали своє бюджетне фінансування за 2 квартал. Тобто, за карантинні квітень і травень!

Партія Зеленського - 35.14 мільйонів, партія Медведчука-Бойко - 10,63 млн., партія Порошенка - 10.4; партія Вакарчука - 8.29; партія Тимошенко - 6.67!

А що ж вони на ці гроші будуть робити? Правильно - розмістять рекламу про те, які вони хороші і страшно близькі до народу.

Партія Медведчука-Бойко напевно привітає нас з Днем Перемоги за наші ж гроші, решта - розкажуть про свій патріотизм і меценатство за бюджетні кошти.

Про те, що для героїчної боротьби з коронавірусом вони пожертвували пару відсотків свого фінансування гидко навіть згадувати:

Офіс Президента пожертвував зі своїх 916, 169 аж 38 мільйонів, тобто аж 4,2 відсотка;

Верховна Рада пожертвувала з 2 мільярдів 37, 360 мільйонів аж 48 мільйонів, тобто на 2,3 відсотка…

А МВС збільшили до рекордних 93.161.654.2 мільярдів?!

Про те, що всі партії в парламенті очолюють як не доларові, то гривневі мільярдери або поодинокі бідняки - доларові мільйонери, просто промовчимо!

П. С. Повинен відзначити, що партія Слуга народу під нашим тиском відмовилася від 70 мільйонів бюджетних коштів, але вже з липня і до кінця 2020 року!

Нагадаємо, Томенко нагадав Зеленському про політичний шлях Гітлера: «Це вже трагедія».

Як повідомляла Politeka, Микола Томенко закликав партії поділитися грошима з медиками.

Також Politeka писала, що Томенко розкритикував дії влади на карантині: "Абсолютно непродумана система заборон".