Мер Києва Віталій Кличко навіть в умовах карантину веде власну передвиборчу кампанію

Про це розповів політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, передає Знай.

Далі наводимо текст автора без будь-яких поправок або коментарів:

У Києві триває передвиборно-рекламна кампанія пропаганди Кличко і К., самоізоляції і необхідності перебування вдома.

Ось бачимо, що міський голова Києва навіть футболки зі своїм зображенням випустив, надів на медиків і розмістив такі власні своєрідні біг-морди! Хоча краще б він на ці гроші захисні костюми для лікарів купив!

Але я про інше. На тлі нагнітання страху щодо віруса від місцевої влади (як трагікомедію сприймаю підтримку позиції Кличка Черкаського міського голови про анархічні карантинні дії) в місті почалися планові відключення гарячої води. Принаймні у нас на Оболоні, Виноградарі… Я так розумію, що це засіб переконання киян не шастати або типове "ефективне управління" від Кличка?!

План роботи громадського транспорту в умовах ослаблення умов карантину влада звичайно не запропонувала, однак триває кампанія неадекватного, щоб не сказати дурного піару. Тепер міська влада хоче побудувати 12 метровий фонтан-пам'ятник Архістратигу Михаїлу на Володимирській гірці, а ще найдовший і самий високий прапор і черговий міст для прогулянок і туристів… Одним словом, проект КИЇВ для туристів триває!

А Ви не пробували за 6 років хоча б одну станцію метро побудувати, один сучасний міст, паркінги, не приватні, а комунальні школи і дитсадки…?