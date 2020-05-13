Мер Києва Віталій Кличко навіть в умовах карантину веде власну передвиборчу кампанію
Про це розповів політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, передає Знай.
Далі наводимо текст автора без будь-яких поправок або коментарів:
У Києві триває передвиборно-рекламна кампанія пропаганди Кличко і К., самоізоляції і необхідності перебування вдома.
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Ось бачимо, що міський голова Києва навіть футболки зі своїм зображенням випустив, надів на медиків і розмістив такі власні своєрідні біг-морди! Хоча краще б він на ці гроші захисні костюми для лікарів купив!
Але я про інше. На тлі нагнітання страху щодо віруса від місцевої влади (як трагікомедію сприймаю підтримку позиції Кличка Черкаського міського голови про анархічні карантинні дії) в місті почалися планові відключення гарячої води. Принаймні у нас на Оболоні, Виноградарі… Я так розумію, що це засіб переконання киян не шастати або типове "ефективне управління" від Кличка?!
План роботи громадського транспорту в умовах ослаблення умов карантину влада звичайно не запропонувала, однак триває кампанія неадекватного, щоб не сказати дурного піару. Тепер міська влада хоче побудувати 12 метровий фонтан-пам'ятник Архістратигу Михаїлу на Володимирській гірці, а ще найдовший і самий високий прапор і черговий міст для прогулянок і туристів… Одним словом, проект КИЇВ для туристів триває!
А Ви не пробували за 6 років хоча б одну станцію метро побудувати, один сучасний міст, паркінги, не приватні, а комунальні школи і дитсадки…?
Тому що в Києві, як не парадоксально, живуть ще й кияни!
Нагадаємо, Томенко нагадав Зеленському про політичний шлях Гітлера: «Це вже трагедія».
Як повідомляла Politeka, Микола Томенко закликав партії поділитися грошима з медиками.
Також Politeka писала, що Томенко розкритикував дії влади на карантині: "Абсолютно непродумана система заборон".