Боротьба за контроль над лісовою контрабандою призвела до фактичного знищення державного управління у сфері лісового господарства

Про це заявив політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Далі ми наводимо текст автора без коментарів та будь-яких змін:

Тут на погоджувальній раді влада й опозиція знову готова віддати життя за український ліс.

Хочу нагадати історію з нашим Законом про мораторій на вирубку лісу-кругляку на 10 років.

Після моєї щоденної критики керівництва ВР в 2016 році законопроект було нарешті поставлено на голосування в цілому.

Не голосували:

57 депутатів партії Порошенка, зокрема Юрій та Ірина Луценко;

31 депутат із партії Яценюка, зокрема Остап Семерак, пізніше Міністр екології, Вікторія Сюмар...;

29 із 40 депутатів Опоблоку, зокрема С.Льовочкін, В. Рабінович,М. Добкін..;

14 із19 депутатів із групи "Воля народу",зокрема М.Поплавський, О.Онищенко...;

19 із 22 депутатів із групи "Відродження", зокрема А. Яценко, А.Кіссе, В. Зубик...

Проте, нам вдаломя переконати більшість ВР ухвалити цей Закон.

Потім Президент Порошенко не підписував Закон ...72 дні. Після цього я подав судовий позов про бездіяльність влади і це призвело до ухвалення документа.

Але появилася проблема невиконання Закону - на урядовій нараді прем"єр-міністр Яценюк запропонував підготувати зміни до Закону, а до того ігнорувати його виконання.

Власне всі останні роки високопосадовці та їх діти продавали ліс закордон всупереч нашому Закону.

Окрім того, боротьба за контроль над лісовою контрабандою призвела до фактичного знищення державного управління у сфері лісового господарства - майже 5 років Агенство не мало керівника та не фінасувалися програми відтворення лісового фонду!

А нині, після повені, всі політики вкотре кинулися захищати українське довкілля?

Вимагаю розслідування незаконного продажу лісу протягом дії нашого Закону, відновлення державної політики у сфері лісового господарства та деревообробки й належного фінансування програм відтворення лісового фонду України.

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