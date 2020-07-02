І тільки люди зморщили чоло:
Не може бути, щоб таке було.
Л.Костенко
Самая высокая политика вне союза с нравственностью – драгоценность фальшивая. Власть В.Зеленского наполняет ею своё существование, не оставляет абсолютного места даже для элементарных нравственных ценностей. Такое отношение к морали, Конституции, украинскому народу может жестоко отомстить этой власти. Первой жертвой несправедливости всегда бывает правда. Все беды начинаются со лжи. Беззаконие, насилие, единовластие, бюрократия, догматизм, цезаризм этой власти – всё освящается ложью.
Безсоромний Тарзан вирішив повеселитися без Корольової, кадри застілля: «А йому лише б...»
Зарплати впадуть, а долар злетить: українцям розповіли, до якого життя готуватися восени
Юний син Пугачової і Галкіна приголомшив зовнішністю: "Росте повною копією..."
"Штраф до 18 тисяч гривень": українців чекає покарання за домашніх тварин, у Раді вже попередили
Любой союз с ней всегда грозит бедой. Бинарное мышление П.Порошенко в бытность президентом, признающего только белые и черные цвета в бесконечно богатой гамме действительности выпустил из поля зрения особо важное, главное, основополагающее – человека. В.Зеленский отвел человеку роль инструмента, средства, а не цели истории. Глубинная порочность власти президента заключается в том, что не человек стоит в центре устремлений общества, а команда «Слуг» такой себе союз неверной верности, которая возвеличивает одного человека. В стране возник политический абсолютизм, когда волевое решение принимает только президент и его офис, не считаясь с парламентом, кабмином и другими институтами власти.
С особым волнением ожидал пресс-конференции президента с журналистами. Ну и что? Грустно. Слушал президента на лужайке, то параноила пресс секретарь, то говорил непонятные слова наш царь. И мы узнали, что президент с П.Порошенко продали народную землю, о том, что стремительно разрушается экономика, малый и средний бизнес, медицина, наука, культура, образование, увеличиваются тарифы, теряем села, а теперь и районы. Страна стремительно теряет государственность, Национальный банк превратили в инструмент, иностранных финансовых спекулянтов под патронатом МВФ. Определённые силы, поддерживаемые властью, пытаются очернить и дискредитировать революцию Достоинства, героев Майдана, добровольцев, волонтеров, героев АТО. И это достижение гаранта? Браво! Жизнь умнее вас. Она находит выход из ненормальной ситуации. А журналисты стремились встретиться с пророком, а встретились со счастливым беззаконником и слепцом. Да, к истине надо идти разумом, чувством и жизнью.
Власть – это великое искусство, овладеть им сложно, нужно время и знания. Время, отпущенное для перемен, обещанное В. Зеленским, уже истекло. Запас исчисляется не годами, а месяцами. Страна разваливается на глазах. Необходимо радикально менять все, другого шанса на спасение у страны нет. Может, найдется в стране, парламенте такая сила, такой человек, который встанет перед депутатами, телекамерами, народом и объявит: «Дорогие украинцы, братья и сестры, друзья мои! Страна не способна вас накормить, одеть, обуть, лечить, учить, защитить страну от агрессивного соседа. Мы не способны дальше управлять государством, поэтому президент, парламент, правительство уходят в отставку». И это будет честно, здорово и вовремя. Такой оборот дела будет началом, вектором перемен к здоровому обновлению страны. Без насилия, митингов и революций. В стране много умных руководителей, которые готовы и знают какие изменения нужны, с чего начинать. Словом, резервы, пока, у страны есть. Без ермаков, разумковых, стефанчуков, сольских, гетьманцевых, герусов, внешнего управления транснациональных корпораций и даже без МВФ.
Давно пора подати у відставку
Не ті часи, не той театр.
Л.Костенко
Украинский Журналист Павел Ильюша