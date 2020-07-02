І тільки люди зморщили чоло:

Не може бути, щоб таке було.

Л.Костенко

Самая высокая политика вне союза с нравственностью – драгоценность фальшивая. Власть В.Зеленского наполняет ею своё существование, не оставляет абсолютного места даже для элементарных нравственных ценностей. Такое отношение к морали, Конституции, украинскому народу может жестоко отомстить этой власти . Первой жертвой несправедливости всегда бывает правда. Все беды начинаются со лжи. Беззаконие, насилие, единовластие, бюрократия, догматизм , цезаризм этой власти – всё освящается ложью .

Любой союз с ней всегда грозит бедой. Бинарное мышление П.Порошенко в бытность президентом, признающего только белые и черные цвета в бесконечно богатой гамме действительности выпустил из поля зрения особо важное, главное, основополагающее – человека. В.Зеленский отвел человеку роль инструмента, средства, а не цели истории. Глубинная порочность власти президента заключается в том, что не человек стоит в центре устремлений общества, а команда «Слуг» такой себе союз неверной верности , которая возвеличивает одного человека . В стране возник политический абсолютизм, когда волевое решение принимает только президент и его офис , не считаясь с парламентом, кабмином и другими институтами власти.

С особым волнением ожидал пресс-конференции президента с журналистами . Ну и что? Грустно . Слушал президента на лужайке, то параноила пресс секретарь, то говорил непонятные слова наш царь. И мы узнали, что президент с П.Порошенко продали народную землю, о том, что стремительно разрушается экономика, малый и средний бизнес, медицина, наука, культура, образование, увеличиваются тарифы, теряем се л а, а теперь и районы . Страна стремительно теряет государственность, Национальный банк превратили в инструмент, иностранных финансовых спекулянтов под патронатом МВФ. Определённые силы , поддерживаемые властью , пытаются очернить и дискредитировать революцию Достоинства, героев Майдана, добровольцев, волонтеров, героев АТО . И это достижение гаранта? Браво! Жизнь умнее вас. Она находит выход из ненормальной ситуации. А журналисты стремились встретиться с пророком, а встретились со счастливым беззаконником и слепцом . Да, к истине надо идти разумом, чувством и жизнью.

Власть – это великое искусство, овладеть им сложно, нужно время и знания. Время, отпущенное для перемен, обещанное В. Зеленским, уже истекло . Запас исчисляется не годами, а месяцами . Страна разваливается на глазах . Необходимо радикально менять все, другого шанса на спасение у страны нет. Может, найдется в стране, парламенте такая сила, такой человек, который встанет перед депутатами, телекамерами, народом и объявит : « Дорогие украинцы, братья и сестры, друзья мои! Страна не способна вас накормить, одеть, обуть, лечить, учить, защитить страну от агрессивного соседа . Мы не способны дальше управлять государством, поэтому президент, парламент, правительство уходят в отставку» . И это будет честно, здорово и вовремя . Такой оборот дела будет началом, вектором перемен к здоровому обновлению страны . Без насилия, митингов и революций. В стране много умных руководителей, которые готовы и знают какие изменения нужны, с чего начинать . Словом, резервы, пока, у страны есть . Без ермаков, разумковых, стефанчуков, сольских, гетьманцевых, герусов, внешнего управления транснациональных корпораций и даже без МВФ.

Давно пора подати у відставку

Не ті часи, не той театр.

Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша