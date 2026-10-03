Подорожчання продуктів у Хмельницькій області стало відчутним для гаманців мешканців у вересні: за даними моніторингу Мінфіну, найбільше за місяць подорожчали яйця курячі та твердий сир, тоді як частина м'ясних позицій майже не змінилась у ціні.

Подорожчання продуктів у Хмельницькій області триває й у вересні — ціни на базовий набір поступово повзуть угору, хоча динаміка по окремих товарах різниться в рази. У гонитві за низькими цінами покупцям доведеться уважніше придивлятися до полиць, адже деякі позиції подорожчали суттєвіше за інші.

Ціни на продукти в основних торговельних мережах фіксує портал Мінфіну, який щоденно оновлює моніторинг. Станом на 30 вересня 2026 року в таблицях уже видно, наскільки змінились цінники проти середньомісячного показника серпня.

Найбільш різкий стрибок показали курячі яйця. Десяток яєць «Квочка» категорії С1 коштує тепер у середньому 81,65 гривні, тоді як у серпні середня ціна становила 57,12 гривні. Тобто за місяць товар додав близько 24,5 гривні — це понад 40% зростання. Упаковка з 18 яєць «Ясенсвіт» коштує 134 гривні проти серпневих 106,95 гривні.

Ще одна позиція, що швидко дорожчає, — твердий сир. Кілограм «Комо традиційний» 50% жирності в мережах коштує в середньому 616,32 гривні, тоді як у серпні за нього просили 526,77 гривні. Різниця — майже 90 гривень на кілограмі, або близько 17% за місяць.

М'ясні позиції та молоко ростуть повільніше

Свинина дорожчає помірніше. Середня ціна ошийка сягнула 332,33 гривні за кілограм проти серпневих 314,38 гривні, лопатка подорожчала з 222,67 до 229,24 гривні, а ребра — з 230,28 до 259,97 гривні. Водночас курятина залишилась у колишніх межах: філе тримається на рівні 231 гривні за кілограм, а тушка — близько 117,5 гривні.

Варена ковбаса «Алан лікарська» подорожчала до 529,48 гривні за кілограм проти серпневих 482,63 гривні. Молоко «Яготинське» 2,6% жирності коштує в середньому 64,99 гривні за 900 мл замість 59,51 гривні в серпні.

Що варто знати покупцям

Стрибок цін на яйця та твердий сир аналітики пов'язують із загальним зростанням собівартості виробництва молочної продукції та сезонними чинниками на ринку яєць. Різниця між цінами в різних мережах лишається значною, тож порівняння цінників перед покупкою стає дедалі вигіднішим: наприклад, твердий сир «Звени Гора» в одній мережі можна знайти за 471 гривню, а в іншій — за 581 гривню за кілограм.

Як повідомляла Politeka, подорожчання продуктів у Хмельницькій області фіксували ще наприкінці вересня — тоді в ціні найбільше додали саме молочні продукти.