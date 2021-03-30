Журналістка Катерина Котенкова в програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла про проблеми, які можуть очікувати українських заробітчан за кордоном, серед яких шахраї, нелегальні роботодавці і депортація.
Журналістка розповіла, що яким би суворим не був карантин, сезонні роботи, які стосуються переважно діяльності в аграрному секторі та будівництві, ніхто не відміняв. Найбільше - в Польщі.
«Наприклад, серед свіжих оголошень - пакувальник і збирач помідорів. Обіцяють - 1 тис. євро на місяць. Також активно шукають працівників на збір полуниці з оплатою в 1,2 тис. євро. Також потрібні швачки і працівники на меблеві фабрики. Роботу знайти можна. І люди їдуть працювати. Потрібна тільки робоча віза. За біометричними паспортами, як раніше, зараз заїхати не вийде», - розповіла Котенкова.
При цьому вона зазначила, що не все так гладко. На тлі підвищеного попиту в останні місяці різко зросла кількість шахраїв, що пропонують "вигідну" роботу в ЄС, а особливо - в Польщі, йдеться в повідомленні компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal. У компанії відзначають, що шахраї фальсифікують документи великих і відомих агентств з працевлаштування, а також студентські запрошення шкіл.
«Шахраїв повно, а де їх немає? Шахраї користуються необережністю українців, виманюють у них гроші під приводом плати за працевлаштування. Є ризик відправити їм гроші або оплатити аванс і забути про ці гроші, це як мінімум. Інший варіант: людина авансом платить за послуги фірми, йому дають запрошення на працевлаштування, але коли людина приїжджає, то виявляється, що такого роботодавця в принципі не існує», - каже Котенкова.
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Але найстрашніше, за її словами - це нелегальні роботодавці, яких також додалося. Як кажуть експерти, один з ризиків нелегальної роботи в тому, що після того як людина відпрацювала і повертається в Україну після неофіційної роботи без договору, у нього забирають готівку і депортують.
«Люди хочуть заробити, це зрозуміло, але якщо їхати за кордон працювати нелегально - тут є безліч нюансів. Потрібно бути дуже обережними. Експерти говорять про те, що в Європі збільшилася кількість депортацій нелегально працюючих українців. Дуже неприємно відпрацювати, і в кращому випадку просто відправитися додому без права в'їзду на рік, а в гіршому відпрацювати і бути депортованим і втратити зароблені гроші», - заявила Котенкова.
Також журналістка зазначила, що є ризики, коли людина виїжджає без оформленого договору з роботодавцем, і умови можуть бути категорично не такі: починаючи від меншої заробітної плати і закінчуючи тим, що це виявиться торгівля людьми.
Як повідомляла Politeka, Котенкова розповіла про проблеми через жорсткість карантину.
Нагадаємо, Бортнік назвав головні проблеми України на шляху євроінтеграції.