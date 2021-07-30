Гіркий міраж ілюзій і оман.

Л. Костенко

Голосуючи на виборах 2019 р. за президента В. Зеленського і його "Слуг народу", виборці не помітили або не хотіли помічати, що під новими обличчями, лицемірними масками, сміялися брехливі уста. Минуло два роки і тепер всім стало зрозуміло, що" Слуги " ведуть країну в палаючу безодню. Вибирали надію, а отримали порожній привид. Куди ж пливе наш корабель "привид" без весел і вітрів, без душі і матросів, без Бога і любові у Капітана? Може, пан М. Потураєв перестане безперервно атакувати українську мову на догоду Росії, "Слуги" зрозуміють, що не можна красти, руйнувати країну, знищувати науку, культуру, освіту, медицину, малий і середній бізнес, порушувати Конституцію. "Слуги" закликали, агітували вибирати простих депутатів, простого і скромного президента, уряд. І люди обрали "простого президента", відосики, прості зарплати, пенсії для простих людей, але велике злодійство, кумівство, халтуру, байдужість, високі тарифи, високі зарплати для чиновників і депутатів.

Влада В. Зеленського не може по новому жити, працювати, думати, відчувати − у них все просто. Жити - дуже, дуже складно. Ви радієте, що прийняли ряд простих в турборежимі реформ і законів. Вам це самим подобається? Де ви лікуєтеся, навчаєте своїх дітей, де ви збираєтеся жити? Вам відомо, які люди отримують пенсії? Які у них тарифи? Що вони думають про вас?

Ви створили партію "Слуги народу", в народі її називають"партія своїх інтересів". Держава перебуває у складному політичному та економічному становищі. Влада легковірною діяльністю не здатна захистити народ від агресивного сусіда, підвищити зарплати, пенсії, знизити тарифи, уберегти від розвалу економіку, науку, культуру, освіту, медицину.

Коли насититеся, панове "Слуги народу" гетьманцеви, сольські, арахамії за Вашою бурхливою діяльністю по руйнуванню країни з вашими химеричними ідеями і антинародними законами?

Але де ж наша еліта: вчені, викладачі, медики, патріоти, волонтери, які завжди були буревісниками духу, маяками, передгрозовою блискавкою? Чому віддали країну, навіть надію, людям сумнівної моральності і невеликого розуму? Чому, як осад з дна склянки, підняли наверх все, що було внизу? А тепер це "болото" визначає долю цілого народу і країни. Ця мішура, яка нависла над народом в будь-який момент здатна зробити на порожньому місці будь-яку дурість, викликати будь-яку пожежу не тільки в нашій країні, але і в цілому світі.

Який він буде

Наш наступний дзвін?!

Л. Костенко

Український Журналіст Павло Іллюша