Відключення світла у Полтавській області тривають і цього тижня — графіки відключення світла в Полтавській області 10 та 11 вересня охоплюють одразу понад десять сіл Новосанжарської громади. Мешканцям варто заздалегідь підготуватися до тривалих перерв в електропостачанні.

У четвер, 10 вересня, знеструмлення заплановані в селах Клюсівка, Пологи, Дубина, Руденківка, Вільний Степ, Крута Балка, Кустолове Перше, Стрижівщина, Забрідки, Малий Кобелячок та Кунцеве. Без електроенергії частково залишиться й смт Нові Санжари — зокрема вулиці Маджарянська, Вернадського, Леоніда Каденюка, Центральна та низка інших.

У п'ятницю, 11 вересня, перелік подібний: Дубина, Вільний Степ, Крута Балка, Кустолове Перше, Стрижівщина, Нові Санжари, Клюсівка, Руденківка, Пологи, Забрідки та Великі Солонці. Час відключень обидва дні однаковий — з 08:00 до 17:00, тобто без світла будинки можуть лишатися до 9 годин поспіль.

Причини перерв різні: частину робіт виконують за інвестиційною програмою оператора системи розподілу, частину — у межах річної програми капітальних ремонтів, а на окремих ділянках проводять звичайне технічне обслуговування ліній.

У Новосанжарській громаді нагадують, що час завершення робіт орієнтовний. Якщо енергетики впораються швидше, світло повернуть раніше, однак слід бути готовими, що перерва триватиме до вечора.

Графіки відключення світла у Полтавській області

Що робити мешканцям

Перед відключенням варто зарядити телефони та павербанки, зробити запас води й перевірити резервне живлення, якщо воно є. Повний перелік вулиць і номерів будинків опубліковано на офіційному сайті громади в розділі «Планові відключення» — там з'являтимуться й оновлення на наступні дні.

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