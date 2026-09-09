Відключення світла у Полтавській області тривають і цього тижня — графіки відключення світла в Полтавській області 10 та 11 вересня охоплюють одразу понад десять сіл Новосанжарської громади. Мешканцям варто заздалегідь підготуватися до тривалих перерв в електропостачанні.

У четвер, 10 вересня, знеструмлення заплановані в селах Клюсівка, Пологи, Дубина, Руденківка, Вільний Степ, Крута Балка, Кустолове Перше, Стрижівщина, Забрідки, Малий Кобелячок та Кунцеве. Без електроенергії частково залишиться й смт Нові Санжари — зокрема вулиці Маджарянська, Вернадського, Леоніда Каденюка, Центральна та низка інших.

У п'ятницю, 11 вересня, перелік подібний: Дубина, Вільний Степ, Крута Балка, Кустолове Перше, Стрижівщина, Нові Санжари, Клюсівка, Руденківка, Пологи, Забрідки та Великі Солонці. Час відключень обидва дні однаковий — з 08:00 до 17:00, тобто без світла будинки можуть лишатися до 9 годин поспіль.

Причини перерв різні: частину робіт виконують за інвестиційною програмою оператора системи розподілу, частину — у межах річної програми капітальних ремонтів, а на окремих ділянках проводять звичайне технічне обслуговування ліній.

У Новосанжарській громаді нагадують, що час завершення робіт орієнтовний. Якщо енергетики впораються швидше, світло повернуть раніше, однак слід бути готовими, що перерва триватиме до вечора.

Що робити мешканцям

Перед відключенням варто зарядити телефони та павербанки, зробити запас води й перевірити резервне живлення, якщо воно є. Повний перелік вулиць і номерів будинків опубліковано на офіційному сайті громади в розділі «Планові відключення» — там з'являтимуться й оновлення на наступні дні.

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