Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 10 по 16 вересня обіцяє переважно суху та теплу погоду, а її пік прийде на п’ятницю, 11 вересня, коли термометри покажуть +25°. Наприкінці тижня, у вівторок і середу, синоптики прогнозують можливі опади та помітне похолодання до +20°.

оновлений прогноз погоди для мешканців Одеської області цього тижня показує переважно теплу і суху погоду, яка лише під кінець тижня поступиться дощам. За даними синоптиків, найтеплішим днем стане п’ятниця, 11 вересня, а найпрохолоднішим — вівторок, 15 вересня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, з 10 по 16 вересня денна температура коливатиметься від +20° до +25°, а нічна — від +18° до +20°.

У четвер, 10 вересня, повітря вдень прогріється до +23°, а вночі охолоне до +19°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У п’ятницю, 11 вересня, очікується пік тепла — стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +25°, вночі — до +19°. Хмарність збережеться малою, дощу не прогнозують.

У суботу, 12 вересня, температура вдень утримається на позначці +24°, вночі опуститься до +20°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У неділю, 13 вересня, вдень прогріється до +25°, вночі похолодає до +19°. Хмарність очікується мінлива, без опадів.

У понеділок, 14 вересня, денна температура складе +25°, нічна — +20°. Небо буде хмарним з проясненнями, дощу не прогнозують.

У вівторок, 15 вересня, потепління зупиниться — вдень і вночі термометри покажуть однакові +20°. Хмарність мінлива, синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 16 вересня, вдень стане трохи тепліше — до +22°, а вночі похолодає до +18°. Небо хмарне з проясненнями, можливі опади збережуться.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п’ятниця, 11 вересня, з максимумом +25°, а найпрохолоднішим — вівторок, 15 вересня, коли термометри покажуть лише +20°. Перепад температур за тиждень становить 5°. Опади синоптики прогнозують у вівторок, 15 вересня, та середу, 16 вересня.

У дні з можливими опадами — у вівторок і середу — одеситам варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через мокру дорогу. У теплі дні на початку тижня, коли повітря прогріється до +25°, варто пити більше води, планувати активні справи на ранок чи вечір і не забувати про захист від сонця.

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