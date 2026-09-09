Держава повністю компенсує один рік контрактного навчання дітей ветеранів і ветеранок у 2026/2027 навчальному році. На програму уряд спрямував понад 320 млн грн.

Безкоштовне житло для ВПО у Черкаській області — далеко не єдина програма підтримки, що діє в регіоні. У 2026/2027 навчальному році держава повністю компенсує контрактне навчання дітей ветеранів і ветеранок, повідомляє Черкаська ОВА.

На програму Кабінет Міністрів спрямував понад 320 млн грн. Гроші покривають повну вартість одного року навчання у закладах вищої та фахової передвищої освіти. Кошти перераховують безпосередньо навчальному закладу, а не студентові на руки.

Хто може отримати компенсацію

Оформити допомогу зможуть діти загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Окремо компенсація передбачена для дітей ветеранів, яких вважають зниклими безвісти або які перебувають у полоні.

Програма поширюється також на дітей осіб, які отримали інвалідність під час Революції Гідності, та дітей визнаних постраждалих учасників цих подій. Тобто йдеться не лише про родини захисників і захисниць, а й про родини постраждалих від подій Майдану.

Як оформити компенсацію

Студенту потрібно подати до свого навчального закладу документи, що підтверджують відповідний статус. Заклад вносить інформацію до державної освітньої бази, після чого в застосунку «Дія» з'являється спеціальний сертифікат. Його слід підтвердити протягом 20 днів.

Після підтвердження сертифіката Міністерство у справах ветеранів перераховує кошти безпосередньо закладу освіти. Якщо студент уже самостійно оплатив навчання або його частину, гроші мають повернути.

Для дітей загиблих захисників і захисниць передбачили можливість повторно сформувати сертифікат, якщо вчасно підтвердити його не вдалося через технічний збій.

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