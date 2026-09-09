Графіки відключення світла в Чернігові 10 та 11 вересня передбачають знеструмлення десятків вулиць у кількох районах міста. Про це повідомляє Чернігівобленерго на своєму офіційному сайті.

Графіки відключення світла в Чернігівській області на цей тиждень знову оновилися — 10 та 11 вересня частина вулиць Чернігова залишиться без електроенергії.

Як повідомляє Чернігівобленерго, графіки відключення світла в Чернігові 10 та 11 вересня передбачають два часові проміжки. 10 вересня з 08:00 до 20:00 без світла залишаться дачне товариство «Лелека», а також вулиці Набережна та Перша Набережна.

Які вулиці відключать 10 вересня

Основна частина знеструмлень запланована з 09:00 до 17:00. У цей час електропостачання припинять на вулицях Березова, Білоуська, Борщова, Вадима Модзалевського, Весняна, Вишнева, Волковича, В'ячеслава Чорновола, Елеваторна, Заньковецької, Івана Мазепи, Леоніда Пашина, Липинського, Любецька, Нова, Одеська, Пам'ятна, Першотравнева, Підлісна, Подусівська, Романа Бжеського, Садова, Солов'їна, Спортивна, Стародубського полку, Староказарменна, Степана Бандери, Степова, Тероборони, Транспортна, Трудова та Харківська.

Для кожної вулиці в графіку вказано конкретні номери будинків. Зокрема, на Березовій світла не буде в будинках 29, 31, 33, 35, 37, 40, 44 та 46, на Білоуській — від 2 до 20, а на Липинського — з 1 по 66.

Графік на 11 вересня

11 вересня діятиме аналогічний графік, але перелік вулиць розширять. До знеструмлень додатково потраплять вулиці 1-ї танкової бригади, Кибальчича, Київська (будинки 93–131), Кільцева, Космонавтів, Котляревського, Левка Лук'яненка, Михайла Грушевського, Народного руху, Олексія Сенюка, Перемоги, Північна, Проектний, Соснова та Ялівщина.

Що робити під час відключень

Чернігівобленерго радить заздалегідь зарядити телефони й павербанки, а також тримати напоготові ліхтарики та свічки. Повний перелік адрес із номерами будинків опублікований на офіційному сайті компанії в розділі графіків відключень.

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