Вже сьогодні в США голосуватимуть за ленд-ліз для України, - Білий дім.

Голосування має пройти о 21:00 27 квітня за київським часом. Коли закон про ленд-лізу буде проголосований-це дасть необхідні повноваження Байдену і значно прискорить поставку з США Україні озброєння, продовольства, необхідних матеріалів в оренду або без оплати. Про це написав Юрій Романенко у своєму блозі в телеграм.

США створюють інфраструктуру довгої війни. А Україна – ні. Сьогодні було завдано другого удару по мосту в Білгород-Дністровському. Росія цілеспрямовано руйнує економічну інфраструктуру України, роблячи ставку на фіскальну кризу як інструмент руйнування країни.

Чим ми відповідаємо? Балаканиною про план Маршалла. І мріями про те, як будуть ділити потоки.

Через півроку ми будемо входити в новий опалювальний сезон. Де житимуть і за що мільйони біженців? Уряд судорожно намагається дати забудовникам заробити, коли потрібно швидко будувати розподілені модульні містечка? Чому не багатоповерхівки? Тому що багатоповерхівки простіше розбомбити. Маріуполь показав, що орки на цей рахунок не паряться.

Нам потрібна мілітаризована розподілена економіка. Не великі нафтобази, в які легко потрапити, а маленькі нафтобази, куди складно потрапити і які допоможуть фермерам і бізнесу забезпечити свої потреби, а в разі настання ворога армії. Росія легко руйнує великі об'єкти, але вона безсила проти розподіленої системи.

Необхідна координація і ретельне планування. Хто, що і де будує замість знищеного або виходячи з потреб.

Потрібні будівельні армії, які швидко будують все, що потрібно – зруйновані мости, заводи в горах. Ці армії важливі не менше, ніж армії на фронті. Тому що фронт, який не спирається на сильну економіку просто завалиться. А нові ініціативи Гетьманцева просто вбивають. Російський економічний корабель Гетьманцева повинен піти нах**.

Ми вже за**ались ОП говорити, щоб вони зупинили цього шкідника. ОП, ви хочете, щоб голодні люди вас витягли з бункера? Якщо ви не можете придумати, як вирішувати проблеми, то просто кличте розумних людей і давайте їм повноваження, поки вони ще є в Україні. Надії, що всі оплатять американці, а система розпилу буде існувати далі – зваляться разом з економікою.

Далі, потрібно випускати людей за кордон. Мільйони мужиків сидять і проїдають ресурси, коли могли б заробляти гроші в Європі і слати їх сюди. Два місяці вони замкнені в Україні. Яке завдання вирішує Україна? Створили мільйони нових робочих місць? Ні. Так що ми робимо, крім того, що створили жахливий тиск на житловий фонд і бюджет? В армію забрали достатньо людей, але на кого і що буде спиратися армія, якщо немає роботи і економіка не генерить нічого? Ми збираємося жити за рахунок ленд-Ліза? Так тим більше, навіщо в злиднях тримати людей, які нічого не роблять?

Зараз люди доїдають останнє, тому потрібно якомога швидше запускати нову економіку війни. Потрібно закрити купу непотрібних міністерств і відомств. Як писав мені один маленький чиновник:"ми сьогодні не заповнюємо десятки папірців на день і нічого не завалилося". Фактично скасовано швидкісний режим на дорогах в Україні-теж нічого не завалилося. Сотні тисяч людей отримали на руки автомати - ви чули про масовий грабіж банків?

Багато позитивних змін відбуваються тільки тому, держава не має сил регулювати те, що і не повинна регулювати. Або тому що в перші дні війни прокурорсько-ментівсько-суддівська шваль втекла. І виявилося можна прекрасно без них жити. Але тільки трохи стало легше, як вся шваль полізла назад і починає качати права.

Половина армії одягнена волонтерами,а вони зібралися новими податками в***ти економіку. Вб'ють і волонтерку, і економіку, і країну. Але ми не дамо.