ПриватБанк потрапив у черговий гучний скандал

Зокрема, державний банк звинуватили в неадекватному сервісі, через який клієнт втратив величезну суму грошей.

Про кричущий інцидент він розповів на порталі Мінфін.

За його словами, кілька днів у нього були проблеми з доступом в Приват24, після чого його карти заблокували через "підозрілу активність".

"Потім мені зателефонував співробітник Приватбанку 8.12.2019 близько 20:00 і запитав чи не намагався я перевести гроші зі своїх карток, так як неодноразово «хтось» намагався це зробити. Я заперечив, потім стандартна процедура з блокуванням карт і їх перевипуском. Я звернувся близько тижня тому, карти зробили і для того щоб активувати карту, потрібно перевірити баланс. Я перевіряю і бачу майже анульовану кредитну картку. Списано 6 платежами 7.12.2019 та вранці 8.12.2019 суму близько 20 000 грн", - розповідає нюанси незадоволений клієнт.

Чоловік одразу звернувся на гарячу лінію, але співробітник колл-центру заявив, що "повернення коштів не буде", оскільки гроші з карток пішли на ігрові акаунти.

"Є питання щодо того як можна перевести кошти без підтвердження, було 6 платежів, Карл, і жодного підтвердження на телефон. Чому співробітник подзвонила і запитала про 500 грн, побачивши вже списано багато грошей? Чому про тих платежах не запитала? Мені здається, що їх можна було б відкликати. У кого була така ситуація, підкажіть, які документи потрібно підготувати до суду?", - задався питанням клієнт, що втратив величезні гроші.

"Банк зацікавлений в тому, щоб оберігати своїх клієнтів від шахрайських дій і завжди працює спільно з правоохоронними органами для розшуку і затримання зловмисників, які скоюють протиправні дії щодо клієнтів банку, але, на жаль, в описаній Вами ситуації банк обмежений у своїх можливостях. Зазначена ситуація була ретельно розглянута банком, після чого з Вами була проведена зворотний зв'язок у телефонному режимі...", - відреагував на обурення клієнта представник банку в коментарях на порталі.

Нагадаємо, ПриватБанк підловили на обмані клієнтів, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк залишив клієнта без грошей за кордоном, гримить скандал: "в цілях безпеки...".

Також Politeka писала, що ПриватБанк оскандалився списанням пенсій з рахунків українців: гроші зникли.