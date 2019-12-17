ПриватБанк угодил в очередной громкий скандал

В частности, государственный банк обвинили в неадекватном сервисе, из-за которого клиент потерял огромную сумму денег.

О вопиющем инциденте он рассказал на портале Минфин.

По его словам, несколько дней у него были проблемы с доступом в Приват24, после чего его карты заблокировали из-за "подозрительной активности".

"Затем мне позвонил сотрудник Приватбанка 8.12.2019 около 20:00 и спросил не пытался ли я перевести деньги со своих карт, так как неоднократно «кто-то» пытался это сделать. Я опроверг, затем стандартная процедура с блокировкой карт и их перевыпуском. Я обратился около недели спустя, карты перевыпустили и для того чтобы активировать карту, нужно проверить баланс. Я проверяю и вижу почти обнулённую кредитную карту. Списано 6 платежами 7.12.2019 и утром 8.12.2019 сумму около 20 000 грн", - рассказывает нюансы недовольный клиент.

Мужчина сразу обратился на горячую линию, но сотрудник колл-центра заявил, что "возврата средств не будет", поскольку деньги с карт ушли на игровые аккаунты.

"Есть вопросы по тому как можно перевести средства без подтверждения, было 6 платежей, Карл, и ни одного подтверждения на телефон. Почему сотрудник позвонила и спросила о 500 грн, увидев уже списано много денег? Почему о тех платежах не спросила? Мне кажется, что их можно было бы отозвать. У кого была такая ситуация, подскажите, какие документы нужно подготовить в суд?", - задался вопросом клиент, потерявший огромные деньги.

"Банк заинтересован в том, чтобы оберегать своих клиентов от мошеннических действий и всегда работает совместно с правоохранительными органами для розыска и задержания злоумышленников, которые совершают противоправные действия в отношении клиентов банка, но, к сожалению, в описанной Вами ситуации банк ограничен в своих возможностях. Указанная ситуация была тщательно рассмотрена банком, после чего с Вами была проведена обратная связь в телефонном режиме...", - отреагировал на возмущение клиента представитель банка в комментариях на портале.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.