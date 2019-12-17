Олігарх Рінат Ахметов зберігає контроль над дитячим табором "Берег", санаторій "Ай-Даніль" і резиденцією "Новий Кучук-Кой" в аннексированном Криму в обхід санкцій ЄС

Про це йдеться в розслідуванні "Кримський архів", що «Настоящее время» та антикорупційний проект "Муніципальний сканер" проводили майже два роки.

Санаторій "Ай-Даніль" знаходиться під контролем колишнього менеджера маріупольського заводу ім. Ілліча (який належить Ахметову). Це підприємство сфери відпочинку регулярно укладає державні контракти з компаніями, які знаходяться під персональними санкціями ЄС (наприклад, з "дочками" російської "Транснафти", яка з 2014 року перебуває під санкціями ЄС і США), йдеться в розслідуванні.

Сам санаторій зареєстрували в російському реєстрі через лондонську компанію в жовтні 2014 року – через кілька місяців після введення санкцій.

Резиденція "Новий Кучук-Кой" після анексії стала належати тільки зарегистрировавшейся ТОВ "Старвиста Крим", кінцевим бенефіціаром через кілька кіпрських компаній також є Рінат Ахметов.

З-за того, що власники побудували на території резиденції басейн і будинок, що заборонено за охоронного статусу земель, російська адміністрація в Криму завела на компанію справу.

Крім того, журналісти встановили, що Ахметов все ще контролює другий за розміром після "Артеку" дитячий табір "Берег". ТОВ "ДОТ "Берег" зареєструвалося в російському реєстрі в 2015 році, а належить через кілька кіпрських і українську компанії також Ахметову.

З 2016 року ТОВ "Діл Берег" уклало п'ять держконтрактів з підконтрольними структурами Росії Міністерством освіти та Управлінням молоді Сімферополя. Загальна сума контрактів – майже 120 мільйонів російських рублів, тобто 1,8 млн доларів за нинішнім курсом.

Кіпрська влада по суті на запит видання про можливе порушення санкцій не відповіла і порадила звернутися в компанії безпосередньо. У холдингу Ахметова SCM наполягають, що бізнесмен не має відношення до цих об'єктів, тому що їх "націоналізувала Росія".

Але інформація в документах говорить про інше. У дитячому таборі "Берег" «Теперішнього Часу» підтвердили, що Ахметов не переставав зберігати контроль над компанією і ніякої "тимчасової адміністрації" в цю бізнес-структуру російські влади анексованого Криму не призначали.

Нагадаємо, що символ могутності Ахметова покрився тріщинами, жалюгідне видовище.

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